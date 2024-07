Cette lunette de toilettes est incrustée de vieux téléphones, devinez quel est son prix

Bailey Hikawa, une artiste basée à Los Angeles, est connue pour ses coques de smartphones personnalisées et ergonomiques. Avec sa dernière création, elle a décidé d'allier son amour pour les téléphones rétro avec un objet que l'on utilise tous : des lunettes de toilettes !

Depuis quelques années maintenant, Bailey Hikawa s'est fait une belle réputation sur le marché des coques pour smartphones. A l'instar des marques références comme RhinoShield, Spigen ou Case-Mate qui produisent des coques en masse, cette artiste peintre de formation a décidé d'adopter une stratégie différente.

Des coques de smartphones loin des conventions

Pour se démarquer sur ce marché déjà bien occupé par des coques bon marché vendues aux alentours des 30-40 euros, la jeune femme a fait le pari d'une confection éco-responsable, d'un design très original pour ne pas dire tape-à-l'oeil, et d'une ergonomie à tout épreuve. Tout a commencé dans un van aménagé en 2019 avec le lancement d'une série de coques pour iPhone ergonomiques et sculpturales.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur son site officiel pour constater à quel point les coques Hikawa sortent de l'ordinaire. Pour cause, on est très loin des coques extrêmement fines, conçues pour limiter au maximum l'encombrement. Ce n'est pas vraiment la philosophie de la maison. A l'inverse, les coques d'Hikawa sont imposantes et comportent toutes des protubérances à l'arrière. L'idée étant d'offrir une ergonomie optimale pour le placement des mains. En outre, ces sculptures permettent également de poser le téléphone sur trois angles différents (1 à la vertical, deux à l'horizontal).

Une lunette de WC pour les amoureux de téléphones rétro

Puis en 2023, l'artiste s'est lancée dans une autre aventure artistique : la création de lunettes de toilettes personnalisées ! Ici encore, l'idée était de proposer des produits au design insolite, bien loin de ce qu'on peut trouver chez Ikea et consorts. On pense notamment à cette édition baptisée A Matter of Time, réalisées avec de vieilles montres à gousset ou à bracelet.

Mais ici, on s'attardera sur le dernier modèle en date : le 2G Trash Phones. Pour résumer, Baily Hikawa a voulu rendre hommage ici à certaines téléphones portables aujourd'hui cultes, comme les fameux Motorola à clapet, de vieux Samsung avec clavier coulissant ou encore des Blackberry. Pour cause, la lunette abrite en son sein plusieurs téléphones hors-service de cette époque. Une manière originale de donner une seconde vie à ces déchets électroniques. Pour poser son derrière sur cette lunette de WC bardée de téléphones rétro, il faudra toutefois prévoir un budget conséquent : 1 162,95 €.

