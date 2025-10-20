Une batterie externe prend feu dans un avion et le force à atterrir d’urgence

Pendant un vol international, une batterie au lithium s'enflamme spontanément et oblige l'avion à atterrir d'urgence. Un passager a pu filmer l'incendie et c'est saisissant, découvrez la vidéo.

C'est une hantise commune à des milliards de personnes à travers le monde : que la batterie de leur smartphone, tablette, ordinateur ou autre prenne feu. Idem pour une batterie externe d'ailleurs. Le plus souvent, le feu se déclenche alors que l'on est chez soi, ce qui peut avoir de graves conséquences. Et que dire quand cela arrive à bord d'un avion ? Voilà ce qui est arrivé aux passagers du vol CA139 de la compagnie Air China qui reliait Hangzhou à Séoul en Corée du Sud.

Le trajet se déroule sans encombre quand certains voyageurs commencent à sentir puis voir ce qui s'apparente à de la fumée. La source est facile à repérer : le compartiment pour bagages cabine au-dessus de deux passagers. Un homme se lève puis l'ouvre pour en avoir le cœur net et les flammes jaillissent immédiatement. Plusieurs personnes crient pour alerter l'équipage et le reste des gens à bord. Le personnel agit rapidement.

Pendant un vol international, la batterie externe d'un passager s'enflamme sans raison

Pendant que l'on éteint les flammes, l'avion est détourné de sa destination initiale. Il fait demi-tour au-dessus de la mer alors qu'il se trouve entre la côte est de la Chine et l'île japonaise de Kyushu puis atterrit à Shanghai un peu plus d'une heure après avoir décollé. Sur le réseau social chinois Weibo, la compagnie indique que “l’équipage a immédiatement géré la situation conformément aux procédures, et personne n’a été blessé“.

Même si on ignore encore pourquoi, c'est bien “une batterie au lithium [qui] s'est enflammée spontanément dans le bagage à main d’un passager rangé dans le compartiment supérieur du vol CA139“. Vous pouvez voir l'incendie dans la vidéo ci-dessous. Les flammes et la fumée qui s'en dégagent sont bien visibles, provoquant heureusement plus de peur que de mal. La compagnie aérienne ne dit pas si elle compte changer ses règles en matière de bagages suite ce qu'il s'est passé.