Ce petit robot poilu utilise l’IA pour exprimer ses émotions et vous apaiser

Le Moflin est un robot dopé à l'intelligence artificielle. Ressemblant à un hamster, il réagit en fonction de la manière dont vous vous en occupez pour développer un caractère spécifique.



La présence d'un animal a des effets bénéfiques sur notre santé mentale. Sans même parler des nombreuses études qui le prouvent, quiconque a déjà été accueilli par les jappements extatiques de son chien ou les ronronnements satisfaits de son chat après une dure journée sait de quoi l'on parle. Tout le monde ne peut pas se permettre d'adopter un compagnon à quatre pattes (ou moins) cela dit. Manque de place, de budget… Les raisons sont multiples.

C'est là que les robots entrent en scène. Pas les chiens mécaniques capables de mettre le feu à votre pantalon, plutôt des modèles censés vous aider à vous sentir mieux quand vous avez un coup de mou. Le Moflin de Casio est de ceux-là. Son nom ne vous est peut-être pas inconnu : il a gagné le prix de l'innovation au CES 2021.

Le robot Moflin se sert de l'IA pour améliorer votre santé mentale

Voici comment le décrit son fabricant : “Tout comme un animal vivant, Moflin possède des capacités émotionnelles et des mouvements qui évoluent au fil des interactions quotidiennes avec son environnement. À travers la communication [que vous avez avec lui], il développera sa propre personnalité et au fur et à mesure qu'il s'attachera à vous, vous vous attacherez très certainement à votre Moflin également“.

L'intelligence artificielle intégrée à la boule de poils lui permet en effet d'apprendre et de réagir en fonction de la manière dont vous interagissez avec. Il peut manifester de la joie, de la tristesse, du stress, etc. Une application mobile vous indique son humeur du moment. Le but final du robot est de vous remonter le moral comme un véritable animal de compagnie pourrait le faire.

Le Moflin est disponible uniquement au Japon pour le moment. Vendu au prix de 59 400 yen, environ 365 €, on ne sait pas encore s'il sera possible de s'en procurer un en dehors du Pays du Soleil Levant. Notez qu'il est possible de souscrire un abonnement optionnel couvrant les réparations et même un changement de fourrure.