Réduction, bonus reprise, batterie offerte : une multitude de cadeaux avec la Galaxy Watch6 chez la Fnac !

La Samsung Galaxy Watch6 fait l'objet de plusieurs offres exceptionnelles en ce moment chez la Fnac ! Remise exceptionnelle, bonus reprise, batterie externe offerte, remise sur un bracelet, etc. On vous détaille tout ci-dessous.

Découvrir la Galaxy Watch6 40mm chez la Fnac

Vous cherchez une montre connectée, mais vous n'avez pas encore osé vous lancer ? La Fnac vous offre une opportunité en or : une multitude de cadeaux offerts pour tout achat de la Samsung Galaxy Watch6.

Ainsi, en achetant la montre pour 319,99€, vous pouvez profiter des offres suivantes :

Une remise immédiate de -50€ pour les adhérents Fnac

Jusqu'à 100€ de bonus reprise + une batterie externe offerte par Samsung (valable jusqu'au 30/09)

100€ de remise pour l'achat simultané de la montre avec un smartphone Galaxy Z Fold5 ou Z Flip5 (valable jusqu'au 30/09)

-20€ de remise sur un bracelet Galaxy Watch6 (valable juqu'au 30/09)

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Deezer Famille

La Galaxie Watch6 : votre futur compagnon de bien-être

Bien plus qu'une simple montre, la Galaxy Watch6 peut vous accompagner tout au long de la journée. Equipée de capteurs avancés qui vous permettent de surveiller en permanence votre santé, elle peut mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, votre niveau de stress et même votre qualité de sommeil. Vous recevrez des alertes en temps réel pour vous aider à rester en forme et à gérer votre bien-être au quotidien.

Cette montre intelligente agit également comme un véritable coach personnel. Elle peut suivre vos activités physiques, que ce soit la course à pied, la natation, le cyclisme ou d'autres sports. Vous recevrez des informations sur votre performance et des conseils pour améliorer vos séances d'entraînement. De plus, elle peut stocker de la musique pour vous accompagner lors de vos séances de sport, sans avoir besoin de votre téléphone.

En prime, la Samsung Galaxy Watch 6 offre une autonomie de batterie exceptionnelle. Vous pouvez la porter pendant plusieurs jours sans avoir à la recharger constamment. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser jour et nuit pour surveiller votre sommeil, votre activité et votre santé, sans interruption.

En plus de ses fonctionnalités de suivi de la santé, la Samsung Galaxy Watch 6 est une montre connectée polyvalente. Elle vous permet de recevoir des notifications de votre smartphone, de répondre aux appels, de consulter vos e-mails et même de contrôler votre maison intelligente. Vous pouvez personnaliser son cadran et ses bracelets pour qu'elle corresponde à votre style personnel.