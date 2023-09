Economisez 200€ sur ce PC portable Acer avec processeur Intel Core chez la Fnac !

Pendant quelques jours chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : une réduction de -200€ sur un PC portable Acer Aspire Vero AV14-51-57NC ! Il descend ainsi sous la barre des 700€ et vous permet de profiter du meilleur sans vous ruiner. On vous dit tout ci-dessous.

Profiter de l'offre chez la Fnac

À la recherche d'un nouveau PC portable performant et respectueux de l'environnement ? Ne cherchez pas plus loin ! La Fnac vous propose une offre exceptionnelle sur le PC portable Acer Aspire Vero AV14-51-57NC, avec une réduction de 200€.

Vous pouvez maintenant mettre la main sur cet appareil de qualité pour seulement 699,99€ au lieu de 899,99€. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent allier performance, style et engagement écologique.

Des performances de haut niveau avec un design élégant et respectueux de l'environnement

L'Acer Aspire Vero AV14-51-57NC est équipé d'un puissant processeur Intel Core i5, offrant une performance exceptionnelle pour répondre à vos besoins informatiques les plus exigeants. Que vous travailliez sur des tâches professionnelles, que vous naviguiez sur le web ou que vous profitiez de vos loisirs numériques, ce PC portable garantit une expérience fluide et rapide.

Avec 16 Go de RAM, vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément sans aucune difficulté, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels multitâches et les créatifs. Vous pouvez travailler sur des feuilles de calcul, éditer des vidéos, ouvrir plusieurs onglets de navigateur, le tout sans aucun ralentissement.

L'Acer Aspire Vero AV14-51-57NC brille également par son design élégant et sa contribution à la protection de l'environnement. Son boîtier est fabriqué à partir de plastique recyclé à 30 %, ce qui réduit son empreinte carbone et contribue à préserver notre planète.

Ce PC portable est non seulement beau, mais il est également respectueux de l'environnement, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de l'écologie.

En prime, le PC portable Acer Aspire Vero AV14-51-57NC est doté d'un SSD de 512 Go, offrant un espace de stockage généreux pour vos fichiers, documents, photos, et bien plus encore. Non seulement cela vous permet d'accéder rapidement à vos données, mais cela vous offre également suffisamment d'espace pour ne pas vous soucier de la gestion du stockage.

Enfin, l'Acer Aspire Vero AV14-51-57NC est équipé de toutes les fonctionnalités de connectivité dont vous avez besoin. Il dispose de ports USB, d'une sortie HDMI et d'une connectivité Wi-Fi rapide pour vous permettre de rester connecté où que vous soyez. De plus, son écran de 14 pouces offre une résolution de qualité pour une expérience visuelle immersive.