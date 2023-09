Mario, Assassin’s Creed, Just Dance : des jeux vidéos à prix cassé pour la rentrée !

Profitez d'offres spéciales sur plusieurs jeux vidéo comme Mario et les Lapins Crétins, Assassin's Creed ou encore Just Dance 2023 chez la Fnac pour la rentrée scolaire ! On vous détaille les offres dans cet article.

La rentrée scolaire est le moment idéal pour se faire plaisir avec de nouveaux jeux vidéo, d'autant plus lorsque vous pouvez les obtenir à prix réduit. Chez la Fnac, vous pouvez profiter d'offres spéciales sur une sélection de jeux vidéo populaires, dont “Assassin's Creed Valhalla” sur PS5, “Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope” sur Nintendo Switch et “Just Dance 2023 Edition Code in a box” également sur Nintendo Switch.

Découvrez ces trois jeux passionnants et les raisons pour lesquelles ils méritent une place dans votre collection.

Assassin's Creed Valhalla PS5 : explorez l'âge des Vikings

Si vous êtes fan de la série Assassin's Creed, “Assassin's Creed Valhalla” est un incontournable. Cette fois-ci, le jeu vous transporte à l'époque des Vikings, où vous incarnez Eivor, un guerrier Viking légendaire. L'histoire vous emmène en Angleterre, où vous devrez bâtir votre propre colonie, mener des raids épiques et vous plonger au cœur de conflits politiques complexes.

Sur la PS5, le jeu est encore plus impressionnant grâce à des graphismes de haute qualité et des temps de chargement ultrarapides. Profitez de l'offre à la Fnac pour vivre cette aventure viking à prix réduit.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope Nintendo Switch : un crossover ludique

Les fans de jeux Nintendo seront ravis de découvrir “Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope” sur Nintendo Switch. Ce jeu est une fusion inattendue et charmante entre l'univers coloré de Mario et le chaos hilarant des Lapins Crétins.

Cette fois-ci, Mario, Luigi, Peach et leurs amis s'associent aux Lapins Crétins pour sauver des Spards, de petites créatures étoilées. Le jeu offre une expérience de jeu en équipe avec des énigmes, des combats stratégiques et beaucoup d'humour. Profitez de l'offre de la Fnac pour vous plonger dans cet univers délirant à un prix avantageux.

Just Dance 2023 : Dansez au Rythme de Vos Chansons Préférées

“Just Dance” est une franchise qui ne se démode jamais, et “Just Dance 2023 Edition” sur Nintendo Switch ne fait pas exception. Si vous aimez la danse et la musique, ce jeu vous promet des heures de divertissement. Avec une sélection de chansons à la fois actuelles et classiques, vous pouvez danser seul ou avec des amis. Utilisez les Joy-Cons de la Nintendo Switch pour suivre les mouvements et marquer des points en rythme avec la musique.

Que vous soyez un danseur expérimenté ou que vous cherchiez simplement à vous amuser, “Just Dance 2023” est un excellent choix pour la rentrée. Profitez de l'offre à la Fnac pour obtenir ce jeu à un prix spécial.