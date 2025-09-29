Realme réinvente la photo sur smartphone grâce à une fonction totalement inédite

Les constructeurs de smartphones cherchent de nouvelles idées pour se démarquer. Realme teste une approche inédite avec son prochain modèle haut de gamme. Le design du bloc photo pourrait être personnalisable par l’utilisateur.

Le marché du smartphone connaît des évolutions techniques plus progressives que par le passé. Les processeurs deviennent plus puissants et les écrans plus fluides, mais les différences d’une génération à l’autre sont moins marquantes. Pour attirer l’attention, les fabricants doivent désormais miser sur l’originalité du design ou proposer des fonctions inédites. C’est dans ce contexte que Realme prépare son prochain modèle phare.

Selon une vidéo publiée sur le compte officiel Weibo de la marque, le futur Realme GT 8 Pro disposerait de modules photo interchangeables. L’idée n’est pas de modifier les capteurs eux-mêmes, mais de changer la forme du bloc qui les entoure. L’utilisateur pourrait ainsi choisir entre plusieurs styles : un module carré, circulaire ou encore une version plus originale qui rappelle un visage robotique.

Le Realme GT 8 Pro miserait sur un bloc photo personnalisable et des caractéristiques haut de gamme

Les capteurs resteraient placés au même endroit, mais la zone qui les encadre pourrait être modifiée comme on change une coque de protection. Cette option viserait avant tout l’aspect esthétique, en donnant la possibilité de personnaliser l’arrière du téléphone. Realme avait déjà laissé entrevoir ce concept la semaine dernière, mais les nouvelles images confirment qu’il s’agirait bien de l’une des particularités du GT 8 Pro. Ce choix contraste avec le Realme GT 7 Pro, plus classique dans son design, et rappelle les tentatives de certains concurrents, comme Xiaomi avec son écran secondaire au dos de ses smartphones.

En plus de ce bloc photo interchangeable, le GT 8 Pro serait équipé de composants très haut de gamme. Les fuites évoquent un processeur Snapdragon 8 Elite 5, un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de 144 Hz et une résolution 2K. Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels. L’autonomie serait assurée par une batterie de 7 500 mAh compatible avec une charge rapide de 120 W. Le smartphone serait également certifié IP69 et doté d’un lecteur d’empreintes ultrasonique, confirmant son positionnement premium.