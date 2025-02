Le Redmi Note 14 Pro+, l'un des derniers smartphones Xiaomi, est en promotion chez Boulanger. En prévision de la Saint-Valentin, le téléphone proposé sous forme de pack avec des écouteurs Buds 6 bénéficie d'une remise globale de 110 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La fête de la Saint-Valentin se tiendra ce vendredi 14 février 2025. À cette occasion, l'enseigne française Boulanger a décidé de baisser le prix du Redmi Note 14 Pro+. Disponible dans son modèle 512 Go, le smartphone Xiaomi est au prix de revient de 391,99 euros au lieu de 501,99 euros.

Les 110 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce français et à un bonus de reprise de 70 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour information, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est accompagné d'une paire d'écouteurs Redmi Buds 6 d'une valeur de 50 euros.

Le très bon Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ avec des Buds 6 offerts est en baisse de prix chez Boulanger

Présenté par Xiaomi en janvier 2025, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ compatible avec la 5G est un smartphone qui possède un écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage jusqu'à 240 Hz, une luminosité de 3000 nits et un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le téléphone est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To via une carte microSDXC non fournie, du système Android 14 avec HyperOS et d'une batterie de 5110 mAh avec charge rapide de 120W.

La partie APN du téléphone se compose d'un capteur principal de 200 MP, d'un capteur ultra grand angle de 8 MP, d'une caméra macro de 2 MP et d'une caméra frontale de 20 MP. Enfin, la connectivité comprend la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, un port USB-C, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du Redmi Note 14 Pro+ 5G.