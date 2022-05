Le Redmi Note 11T se dévoile en images avant son lancement le 24 mai 2022

Xiaomi prévoit de lancer dans quelques jours une nouvelle série de smartphones abordables : les Redmi Note 11T. Avant leur présentation officielle, le fabricant chinois a déjà levé le voile sur leur design.

Sur Weibo, Xiaomi vient de dévoiler quelques images officielles de la nouvelle série de smartphones Redmi Note 11T, confirmant également au passage une partie de leur fiche technique. Le fabricant chinois a déjà confirmé sur les réseaux sociaux que trois modèles seront présentés lors d’une conférence le 24 mai prochain : le Redmi Note 11T, le Redmi Note 11T Pro ainsi que le Redmi Note 11T Pro+.

Comme on peut le voir ci-dessus, les Redmi Note 11T adopteront un design différent des Redmi Note 11 que Xiaomi avait dévoilé en France il y a quelques semaines. On retrouvera à l’arrière une configuration photo à trois caméras, ainsi qu’une prise jack sur la tranche supérieure des smartphones.

Quelles caractéristiques techniques pour les Redmi Note 11T ?

Contrairement aux Redmi Note 11, on sait que la nouvelle série Redmi Note 11T va mettre l’accent sur les performances. Xiaomi a par exemple dévoilé que son Redmi Note 11T Pro sera propulsé par une puce MediaTek Dimensity 8100, un SoC qui n’a pas grand-chose à envier aux puces haut de gamme de Qualcomm.

Pour cette série, Xiaomi a abandonné l’OLED pour un écran LCD avec un taux de rafraîchissement encore plus rapide : 144 Hz. On retrouve également le support du Dolby Vision et du Dolby Atmos. De plus, le smartphone est alimenté par une batterie de 5080 mAh, soit un peu plus que la génération précédente, et celle-ci est compatible avec la recharge rapide 67 W. Comme c’était le cas sur le Redmi Note 11 Pro+, on imagine que la version Redmi Note 11 Pro+ disposera d’une batterie plus petite, mais qui se rechargera à 120 W.

Enfin, on sait que la partie photo sera assurée par un capteur principal de 64 MP. Il sera sans aucun doute accompagné par un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un troisième capteur macro. Trois coloris devraient être disponibles : bleu, noir et gris. On devrait en savoir plus, notamment au sujet du Note 11T classique, à mesure que nous approcherons du lancement officiel le 24 mai prochain. Comme d’habitude, il faudra patienter encore quelques mois avant que cette nouvelle série de smartphones arrive en France.