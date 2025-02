Redmi Buds 5 Pro : les écouteurs à réduction de bruit sont à prix cassé sur le store Xiaomi

De très bons écouteurs à réduction de bruit de la marque Xiaomi sont à prix cassé sur le site officiel de la marque. Actuellement, les Redmi Buds 5 Pro font l'objet d'une grosse réduction de 60 % par rapport à leur prix conseillé.

Plus d'un an après leur commercialisation en France, les Redmi Buds 5 Pro sont proposés à prix cassé sur le site officiel de Xiaomi. Disponible en trois coloris au choix, la paire d'écouteurs sans fil passe de 99,99 euros à seulement 39,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 60 % de la part du constructeur asiatique. L'offre promotionnelle étant à durée indéterminée, il ne faudra donc pas tarder pour en profiter.

Considérés comme des écouteurs de type intra-auriculaire, les Redmi Buds 5 Pro disposent surtout de drivers dynamiques de 11 mm, d'une réduction active du bruit jusqu'à 52 dB, d'une certification Audio Hi-Res sans fil et de trois modes transparents. On peut aussi trouver trois microphones, la réduction du bruit par l'IA pour les appels, une étanchéité IP54, une commande tactile, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une portée sans fil de 10 mètres ou bien encore un port de chargement en USB Type-C.

À propos de l'autonomie, les écouteurs sans fil de la marque Xiaomi peuvent être utilisés au cours d'une durée maximale de 38 heures grâce à l'étui de charge fourni. Compatible avec la recharge rapide, la paire d'écouteurs peut bénéficier de 2 heures d'écoute via un temps de 5 minutes de charge. Enfin, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont utilisables avec les appareils fonctionnant sous Android et iOS. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test des Xiaomi Redmi Buds 5 Pro.