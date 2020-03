Reddit lance un nouveau bouton pour prévenir les suicides en partenariat avec la hotline américaine Crisis Text Line. L’outil est pour le moment uniquement disponible en langue anglaise pour les utilisateurs américains.

Reddit annonce un partenariat avec Crisis Text Line, une hotline américaine qui connecte les personnes suicidaires à des personnes formées pour aider les individus en détresse. Les utilisateurs de la plateforme peuvent signaler d’autres utilisateurs pour lesquels ils pensent qu’il y a un risque avéré de suicide directement à partir d’un commentaire ou d’un contenu.

Ils peuvent également utiliser un nouveau bouton sur le profil de l’utilisateur. En cas de besoin, l’auteur du signalement peut également obtenir de l’aide. Suite au signalement, l’utilisateur visé reçoit immédiatement un message privé de Reddit. Message qui comporte des liens vers des articles sur la santé mentale, et qui leur suggère l’envoi du terme CHAT à un numéro spécial pour se faire rappeler par un conseiller.

Reddit a bien sûr pensé aux abus de la fonctionnalité. Il y a par exemple une limite dans la fréquence des signalements pour un même commentaire ou contenu. Par ailleurs en cas de signalement malveillant, d’autres outils de la plateforme permettant à l’utilisateur qui en est victime de le signaler histoire de faire cesser le harcèlement.

Pour l’heure, le service est uniquement disponible en langue anglaise pour les utilisateurs basés aux Etats-Unis. La prévention du suicide sur les réseaux sociaux est une problématique à laquelle s’attaque d’autres plateformes. Facebook, Twitter est Snapchat proposent des fonctionnalités similaires, à ceci près que le service est disponible dans plus de langues et de pays, dont le Français.

On espère que Reddit, de plus en plus populaire en France, saura lui aussi adapter sa prévention contre le suicide hors des Etats-Unis.

Source : Mashable