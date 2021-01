RED by SFR : l’opérateur rembourse des abonnés mécontents, voici comment faire

SFR a fini par plier devant la gronde de ses abonnés. Après de multiples hausses du prix des forfaits, justifiées le plus souvent de manière floue, ils sont en effet plusieurs à vouloir se faire rembourser. Le compte Twitter “Pigeon Telecom” a trouvé la solution : il suffit d'appeler le service client de l'opérateur pour obtenir réparation.

Depuis plusieurs mois, les abonnés RED by SFR voient le prix de leur forfait atteindre des sommets pour des raisons plus ou moins justifiées. En septembre 2020, ces derniers ont vu leur facture augmenter de 80% en échange de 10 Go de 4G supplémentaires. Rebelote au mois de décembre : les prix ont augmenté de 3 € par mois pour tous les abonnés. Cerise sur le gâteau : il est impossible de refuser ces offres et, par la même occasion, ces hausses de tarifs.

Comme on pouvait s'y attendre, ils ont été nombreux à élever la voix contre ces “cadeaux” qu'ils n'avaient pas demandés. Leur colère a payé : depuis le 25 janvier dernier, plusieurs abonnés obtiennent un remboursement de la part de SFR. La solution revient au compte Twitter “Pigeon Telecom”, qui s'amuse d'ordinaire des couacs de communication des opérateurs, mais qui a cette fois indiqué la marche à suivre pour contester contre les hausses de forfait.

✅ Testé et approuvé par @Pigeon_Telecom sur les forfaits à 5 euros : Appelez plusieurs fois le service fidélisation jusqu'à avoir un conseiller qui supprimera votre augmentation. Ça fonctionne ! 🏆 — Pigeon Telecom (@pigeon_telecom) January 25, 2021

L'opération Pigeon Telecom est un succès

La méthode est somme toute assez simple. Selon Pigeon Telecom, il suffit d'appeler le service fidélisation de l'opérateur en se rendant sur ce lien. Rentrez votre numéro de téléphone, et vous serez contacté dans la foulée par un conseiller SFR. Il ne reste plus qu'à demander l'annulation des hausses de frais, qui prendra effet sur votre prochaine facture sous la forme d'une remise.

Plusieurs utilisateurs ont témoigné de l'efficacité de cette méthode. Toutefois, il peut être nécessaire de renouveler la technique plusieurs fois avant d'entrer en communication avec l'opérateur. Un client a ainsi mentionné avoir eu besoin de passer 33 appels pour obtenir son annulation. La hausse des prix reste une pratique légale, et SFR ne semble pas vouloir revenir sur ces mesures. Néanmoins, il est désormais possible de s'y opposer.

Source : Univers Freebox