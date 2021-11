Windows 11 ne séduit pas, le Xiaomi 12 se dévoile encore un peu plus, c’est le récap’

Les Xiaomi 12 seront dotés d’un écran incurvé et de haut-parleurs stéréo symétriques, Windows XP est toujours plus populaire que Windows 11, les nouvelles mesures sanitaires entrainent des files d’attente sur Doctolib et Vite Ma Dose, c’est le récap’ du jour.

La sortie du Xiaomi 12 approche…

Digital Chat Station a dévoilé de nouveaux détails sur les fonctionnalités des Xiaomi 12, dont la présentation officielle est attendue pour décembre. Nous avons ainsi appris que toute la gamme devrait posséder un écran AMOLED de 6,81 pouces incurvé à gauche et à droite et proposer un taux de rafraichissement de 120Hz. Le média révèle également que les Xiaomi 12 délivreront une qualité de son supérieure et une « vraie » expérience stéréo grâce à des haut-parleurs symétriques.

Xiaomi 12 – écran incurvé et "vraie" stéréo, tous les modèles vont y avoir droit

Windows 11 ne fait pas l’unanimité

L’étude du cabinet Lansweeper a révélé que Windows 11 n’est actuellement installé que sur 0,21% des PC face à Windows XP qui regroupe 3,62% des utilisateurs et Windows 8 qui en réunit 0,95% . Le responsable marketing de Lansweeper, Roel Decneut, a précisé que ces derniers prennent des risques énormes en restant sur d’anciennes versions d’OS qui ne déploient désormais plus de mise à jour de sécurité. Cela étant dit, le fait que Microsoft ait imposé la puce TMP 2.0 pour installer Windows 11 dessert probablement le nouveau système d’exploitation.

Windows 11 – seulement 0,21% des utilisateurs ont fait la mise à jour, ils sont plus nombreux sur Windows XP

Comment obtenir un rendez-vous pour votre troisième dose vaccinale ?

Suite à la conférence de presse d’Olivier Véran ce 25 novembre, l’afflux massif de visiteurs a fait saturer les sites Doctolib et Vite Ma Dose. En effet, le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures sanitaires, notamment la piqûre de rappel du vaccin contre la Covid-19 obligatoire à partir du 15 janvier sur les plus de 18 ans. Rendez-vous dans notre actu pour connaître les outils mis à votre disposition pour éviter les files d’attente : l'extension FireFox Vaccin.click, l’application Vite Ma Dose ou encore un numéro vert vous permettront en effet de trouver un créneau de vaccination et de décrocher un rendez-vous.

Doctolib – le site est saturé, nos conseils pour avoir un rendez-vous pour la 3e dose de vaccin du covid-19