Une Tesla moins chère et sans volant, le Mate 50 envoie des messages par satellite, le récap’

Google vient de déployer un nouveau correctif sur Android Auto, le Huawei Mate 50 serait capable d’envoyer des messages par satellite, la voiture électrique Tesla la moins chère pourrait être dépourvue de volant, c’est le récap’ du jour.

Android Auto : Google corrige un bug de localisation

De nombreux utilisateurs se sont récemment plaints d'un bug sur Android Auto qui ne prenait pas en compte leur localisation en temps réel. En effet, la fonction “À proximité” de Google Maps ou du Google Assistant faisait en sorte d'afficher systématiquement des points d'intérêt proches du domicile de l'utilisateur et ne tenait pas compte de sa position actuelle. Ce mercredi 1er septembre 2021, la firme de Mountain View a enfin apporté du nouveau en déployant un correctif. Il suffit donc de mettre à jour l'application Google sur votre smartphone pour se débarrasser du problème.

Le Mate 50 de Huawei serait capable d’envoyer des messages par satellite

D'après nos confrères de Huawei Central, le Huawei Mate 50 sera capable d'envoyer des messages courts en se connectant à un satellite. Citant les informations d'un leaker chinois actif sur Sina Weibo, le média affirme que Huawei s'appuiera sur Beidou Satellite Navigation System, un réseau d'une trentaine de satellites éparpillés autour de la terre. D'après l'analyste Ming Chi Kuo, cette fonctionnalité qui permet de communiquer en l'absence de connexion cellulaire devrait également faire partie des nouveautés des futurs iPhone 14.

Pas de volant dans la Tesla vendue à 25 000 dollars

Depuis quelques mois, l’option Conduite Entièrement Autonome fait de plus en plus parler d’elle. Elon Musk, le patron de Tesla, aurait d’ailleurs indiqué lors d’une réunion interne que l’un des prochains modèles de la marque pourrait être uniquement autonome et donc dépourvu de volant et de pédales. Il s’agirait de la voiture électrique la plus abordable de Tesla, vendue à 25 000 dollars. La voiture ne serait pas lancée avant 2023, alors que les prévisions précédentes laissaient entendre une sortie avant la fin de l’année prochaine.

