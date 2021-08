TikTok est l’application vidéo n°1, le Pixel 5a arrive fin août 2021, le récap’

TikTok est devenu l’application vidéo la plus populaire au monde, des fuites donnent des précisions sur la sortie du Pixel 5a, le nouveau modèle de Tesla plus abordable pourrait arriver plus rapidement que prévu, c’est le récap’ du jour.

TikTok devient l’application vidéo n°1 mondiale

Le site Finbold vient de révéler qu'en 2020, TikTok a enregistré plus de 660,12 millions de téléchargements sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, ce qui en fait désormais l'application vidéo la plus populaire de l'année, au niveau mondial. La croissance de TikTok s’est accélérée au début de l’année dernière, notamment suite aux différents confinements et aux nouvelles fonctionnalités régulièrement développées par la plateforme. La croissance de l'application est également due à des facteurs tels que la capacité d'offrir aux utilisateurs une autre façon de partager du contenu en ligne en créant de courtes vidéos avec de la musique et une multitude de filtres.

Lire : TikTok est plus populaire que YouTube et devient l’application vidéo n°1 pour Android et iOS

Le Pixel 5a devrait sortir à la fin du mois à moins de 500 dollars

La déclinaison milieu de gamme du Pixel 5 arrivera bel et bien… mais probablement pas en France. Le leaker bien connu Jon Prosser a en effet récolté de précieuses informations sur le Pixel 5a, révélant qu’il ne sera commercialisé qu’aux États-Unis et au Japon, et qu’il devrait être disponible pour 450 dollars, à partir du 26 août prochain sur le site officiel de Google ou dans l’une des boutiques physiques du constructeur. Les fuites révèlent que le smartphone sera doté un processeur Qualcomm Snadragon 765G (compatible 5G) épaulé par 6 Go de RAM, mais aussi d’une batterie de 4650 mAh. Côté photo, les caractéristiques seraient parfaitement similaires à celles du Pixel 5 classique.

Lire : Le Pixel 5a serait prévu pour la fin du mois à moins de 500 dollars

La nouvelle voiture électrique abordable de Tesla bientôt sur les routes

Depuis quelque temps maintenant, nous savons que Tesla prépare une nouvelle voiture électrique plus petite et plus abordable que la Model 3. Un leaker confirmé nommé “不是郑小康” sur Weibo affirme que le prochain véhicule électrique Tesla abordable serait déjà en cours de développement en Chine, que le prototype du nouveau modèle serait prêt, et que les fournisseurs et vendeurs de composants auraient déjà été sélectionnés. Selon le leaker, qui a déjà par le passé dévoilé des informations qui se sont ensuite révélées correctes, la production expérimentale du nouveau véhicule électrique à 25 000 dollars devrait commencer vers la fin de l'année.

Lire : Tesla – le nouveau modèle à 25 000 dollars pourrait arriver plus rapidement que prévu