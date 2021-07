Tesla augmente encore ses tarifs, le Bitcoin pourrait perdre 50% de sa valeur, le récap’

Teska ne cesse d’augmenter les prix des Models 3 et Model Y, le cours du Bitcoin pourrait continuer à baisser jusqu’à atteindre les 15000 dollars, une nouvelle fuite révèle le Poco X3 GT de Xiaomi, c’est le récap’ du jour.

Tesla augmente à nouveau le prix des Model 2 et Model Y

Tesla vient une nouvelle fois de revoir à la hausse les prix des Tesla Model 3 et Model Y aux États-Unis, et ces tarifs devraient être appliqués prochainement en France. Il s’agit donc de la septième augmentation pour Tesla rien que cette année. Le prix du SUV de Tesla a déjà grimpé de 1000 dollars le mois dernier, et le constructeur a décidé de répéter l'opération ce vendredi 23 juillet 2021. Sur le marché américain, il faudra donc désormais débourser 54 000 dollars pour acquérir une Model Y Long Range Dual Motor. Concernant la Model 3, la voiture qui domine les ventes de véhicules électriques en France, on note une augmentation uniquement sur la version Long Range Dual Motor AWD (All-Wheel Drive). Ici encore, la facture grimpe de 1000 dollars pour atteindre un total de 49 990 dollars. Pour la Model 3 Long Range Dual Motor, on parle tout de même d'une hausse globale de 3500 dollars en seulement quelques mois.

Le Bitcoin pourrait perdre 50% de sa valeur

Porté par les investissements massifs d'entreprises comme Tesla et MicroStrategy ou l'annonce historique de PayPal, le Bitcoin s'est hissé jusqu'à 64 000 dollars en avril dernier, avant de s’écroulé jusqu’au seuil de 30 000 dollars et de se retrouver dans une phase de « range ». Dans une interview accordée à Bloomberg, Scott Minerd, directeur des investissements chez Guggenheim Investments, assure que le cours du Bitcoin va continuer de s'effondrer. Le responsable s'attend à ce que la cryptomonnaie perde la moitié de sa valeur. Néanmoins, Scott Minerd se veut rassurant et estime qu'une baisse aussi fulgurante ne remet pas en cause l'avenir de l'actif et explique que cette baisse n’a rien d’anormal.

Le Poco X3 GT serait un clone du Redmi Note 10 Pro chinois

Début juin, nous rapportions dans nos colonnes les premières fuites à propos du Poco X3 GT, un smartphone destiné à un lancement européen. Selon les premières informations sur le Poco X3 GT, il ne s’agirait pas d’un smartphone inédit, mais d'un clone du Redmi Note 10 Pro chinois. Une fuite provenant du site indien 91Mobiles aurait reçu plusieurs illustrations du téléphone et les visuels confirment que le Poco X3 GT reprend à l’identique le design du Redmi Note 10 Pro chinois. Il devrait être proposé dans les trois mêmes coloris (noir, blanc et bleu) et pourrait offrir des caractéristiques techniques similaires.

