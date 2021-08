Les smartphones Android les plus puissants, un braquage de 600 millions en cryptomonnaies, le récap’

Le top des smartphones Android les plus puissants de juillet dévoilé par AnTuTu, un pirate s’empare de 600 millions de dollars en cryptomonnaies, le contrôle technique devient obligatoire pour les motos en 2023, c’est le récapitulatif de la journée.

Et les smartphones Android les plus puissants de juillet sont…

AnTuTu a révélé les classements destinés aux smartphones Android les plus puissants du marché chinois. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, l'outil de benchmark distingue les téléphones les plus premium des appareils abordables. Pour le cinquième mois consécutif, c'est le Black Shark 4 Pro de Xiaomi qui se hisse en tête du classement. On notera la remontée fulgurante du Realme GT, qui avait brièvement été banni du classement AnTuTu à la suite d'accusations de tricherie, et l'entrée en scène du Meizu 18. Le podium des smartphones milieu de gamme est à nouveau surplombé par le Xiaomi Mi 11 Lite.

Lire : AnTuTu dévoile le top des smartphones Android les plus puissants de juillet 2021

Cryptomonnaies : le plus gros braquage de l'histoire

Ce mardi 10 août, 600 000 millions de dollars ont été subtilisés à la société de transfert Poly Network. C’est sans doute le plus gros braquage de l’Histoire. En réaction, la firme a publié une lettre ouverte sur Twitter, appelant le pirate à « établir une communication » et à « rendre les actifs volés ». « La somme que vous avez volée est la plus grosse de l’Histoire de la finance décentralisée », écrit Poly Network. « Les autorités de tous les pays vont considérer cela comme un crime économique majeur et vous serez poursuivi. La société révèle également la vulnérabilité à l’origine de ce piratage. « Après enquête préliminaire, nous avons localisé la faille », déclare Poly Network. « Le pirate a exploité une vulnérabilité au niveau des contrats virtuels ».

Lire : un pirate réalise le casse du siècle en volant 600 millions de dollars en cryptomonnaies

Le contrôle technique sera obligatoire pour les motos en 2023

Ce 9 août 2021, un décret publié dans le Journal Officiel a confirmé la mise en place du contrôle technique obligatoire à partir de 2023 pour tous les deux-roues. “À compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l’objet d’un contrôle technique”, explique le Journal Officiel de la République française. Ce nouveau contrôle technique concerne tous les deux-roues de plus de 50 cm3, mais aussi les voitures sans permis. L'inspection devra impérativement être renouvelée tous les deux ans, ou avant toute revente du deux-roues, comme c’est déjà le cas pour les voitures. Cette mesure, déjà en vigueur dans l'Europe, a longtemps été repoussée par les autorités françaises, notamment à cause des confinements successifs qui ont paralysé le pays.

Lire : le contrôle technique sera obligatoire pour les motos en 2023, c’est désormais officiel