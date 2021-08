Poly Network, société chargée du transfert de cryptomonnaies, a rapporté un vol record dans le domaine. Un pirate s’est emparé de 600 millions de dollars en Ethereum, BinanceChain et OxPolygon, soit la plus grosse somme virtuelle jamais subtilisée. La faille se trouvait au niveau des contrats en ligne.

C’est sans doute le plus gros braquage de l’Histoire. Il y a bien eu, il y a quelques semaines, la condamnation d’un pirate ayant volé 16 millions de dollars en cryptomonnaies. Mais ce n’est rien comparé à cette opération de grande ampleur. Certains parlent déjà de casse du siècle, et pour cause : ce sont 600 000 millions de dollars qui ont disparu la nature. Ethereum, BinanceChain et OxPolygon ont été subtilisés à la société de transfert Poly Network, ce mardi 10 août.

En réaction, la firme a publié une lettre ouverte sur Twitter, appelant le pirate à « établir une communication » et à « rendre les actifs volés ». « La somme que vous avez volée est la plus grosse de l’Histoire de la finance décentralisée », écrit Poly Network. « Les autorités de tous les pays vont considérer cela comme un crime économique majeur et vous serez poursuivi. Il est très imprudent de votre part de réaliser toute transaction. Cet argent vient de dizaines de milliers de membres de la communauté cryptomonnaies ».

Une faille de sécurité coûte 600 000 millions de dollars à une entreprise

La société révèle également la vulnérabilité à l’origine de ce piratage. « Après enquête préliminaire, nous avons localisé la faille », déclare Poly Network. « Le pirate a exploité une vulnérabilité au niveau des contrats virtuels. L’exploit n’a pas été causé par un seul gestionnaire, comme le prétend la rumeur ». De plus, la compagnie a dévoilé les adresses sur lesquelles ont été transférées les cryptomonnaies, permettant ainsi aux propriétaires de les blacklister.

Pour mettre en perspective l’importance de ce casse, il faut savoir que le vol de cryptomonnaies représentait 432 millions de dollars en avril 2021, d’après une étude de CipherTrace. « Ce chiffre peut sembler petit comparé aux années passées, mais si on regarde plus en détail, on observe une tendance alarmante : les piratages dans la finance décentralisée représentent désormais plus de 60 % du volume total des piratages et vols », analyse le cabinet.