SFR abandonne l’engagement sur ses forfaits, Google Play sur Windows 10 et 11, c’est le récap’

L’opérateur SFR ne proposera plus de forfait mobile avec engagement, les applications Android seront téléchargeables directement depuis le Play Store dès 2022 sur Windows 10 et 11, un groupe de développeurs antivax créé une cryptomonnaie indexée sur la semence des personnes non-vaccinées, c’est le récap’.

SFR dit adieu aux forfaits mobile avec engagement

Jusqu’à présent, pour bénéficier d’un forfait sans engagement, les utilisateurs étaient obligés de se tourner vers Red by SFR. Ce n’est désormais plus le cas puisque l’opérateur français a décidé d’abandonner ses forfaits mobile avec engagement, excepté pour les offres qui comprennent un smartphone. Le groupe Altice a également présenté sa nouvelle grille tarifaire d’offres mobiles sans engagement 4G et 5G, dont vous trouverez tous les détails dans notre actu.

Google facilite l’accès aux applications Android sur Windows dès 2022

Utiliser des applications Android sur Windows était l’une des fonctionnalités du nouvel OS les plus attendues par les utilisateurs, mais l’Amazon AppStore a plutôt déçu jusqu’à présent. Bonne nouvelle, le porte-parole de Google vient d’annoncer qu’ « À partir de 2022, les joueurs pourront profiter de leurs jeux Google Play favoris sur un plus grand nombre d’appareils ». En effet, Google a profité des Game Awards pour parler de son Play Store, une application Windows native disponible à la fois sur Windows 10 et 11, qui permettra notamment aux utilisateurs de passer d’un appareil à l’autre sans difficulté.

Les anti-vax se lancent dans la cryptomonnaie

Aux États-Unis, un groupe de développeurs antivax baptisé Unvaxxed Sperm vient de créer une cryptomonnaie indexée sur la valeur de la semence des personnes non-vaccinées. Le jeton nuBTC est basé sur la théorie que le vaccin contre la Covid-19 rendrait stérile et que la valeur du sperme et des ovules des non-vaccinées devrait donc exploser à l’avenir. Unvaxxed Sperm ne compte pas s’arrêter au lancement de nuBTC : le groupe antivax a notamment pour projet la création d’une DAO ou encore le lancement d'une version de Tinder pour les “sangs purs”, et souhaite “utiliser cette monnaie pour attirer les gens dans leur communauté anti-vaccin ».

