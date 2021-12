SFR abandonne les forfaits mobile avec engagement comme Orange

Tout comme Orange avant lui, SFR a décidé d'abandonner ses forfaits mobile avec engagement. La période de 12 mois d'engagement est donc de l'histoire ancienne, même si l'opérateur propose toujours des réductions de prix durant cette première année de contrat.

Tandis que RED by SFR vient tout juste d'augmenter discrètement le prix de ses forfaits, l'opérateur français vient de prendre une mesure majeure. En effet, le groupe Altice abandonne ses forfaits mobile avec engagement, tout comme Orange qui a décidé de faire de même en octobre 2021.

Jusqu'alors, les forfaits sans engagement étaient uniquement disponibles via RED by SFR. Ce n'est désormais plus le cas. Que ce soit pour les offres 4G+ ou 5G, les utilisateurs n'auront plus à attendre les 12 mois précédemment imposés par l'opérateur pour changer de forfait.

Malgré tout, SFR continue de proposer des tarifs réduits lors de la première année. Par ailleurs, l'entreprise française en profite également pour baisser les prix de certaines offres, à l'image de la formule 5G illimité qui est désormais proposée à 60 € par mois durant les 12 premiers mois. Les tarifs des forfaits 5G 60 Go et 120 Go sont également revus à la baisse. Notez toutefois que des offres qui comprennent un smartphone sous toujours soumises à un engagement de 24 mois.

SFR abandonne ses offres mobile avec engagement, voici les nouveaux prix

Voyons ensemble dans le détail les modifications apportées aux offres mobile sans engagement de SFR :

Forfait 4G+ 2h et 100 Mo de data à 3€ par mois la 1re année (puis 8 €/mois)

Forfait 4G+ appels/SMS illimités et 5 Go de data à 12 € par mois la 1re année (puis 17 €/mois)

Forfait 4+ appels/SMS illimités et 80 Go de data à 15 € par mois la 1re année (puis 30 €/mois)

Forfait 5G appels/SMS illimités et 90 Go de data à 20 € par mois la 1re année (puis 32 €/mois)

Forfait 5G appels/SMS illimités et 120 Go de data à 29 € par mois la 1re année (puis 44€/mois)

Forfait 5G appels/SMS illimités et 160 Go de data à 49 € par mois la 1re année (puis 64 €/mois)

Forfait 5G tout illimité à 60 € par mois la 1re année (puis 75 €/mois)

Par ailleurs et si vous êtes client Box SFR, vous pouvez prétendre à une réduction sur chacun de ces forfaits mobile. Dans le cas du forfait 5G illimité par exemple, la note passe à 45 € par mois la 1re année au lieu de 60 €. Après SFR et Orange, Bouygues va-t-il choisir de s'aligner sur ses concurrents ? La question reste ouverte.