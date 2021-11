Plus besoin de QR Code sur Whatsapp, Marvel au format IMAX sur Disney+, le récap de la semaine

Disney+ offre 13 films Marvel au format IMAX Enhanced depuis le 12 novembre, une mise à jour permet enfin de se passer du QR Code pour se connecter à Whatsapp, Samsung s’amuse de la chiffonnette d’Apple, c’est le récap’ de la semaine.

SAMSUNG SE MOQUE D’APPLE ET DE SA CHIFFONNETTE

Apple a mis en vente une chiffonnette de nettoyage présentée comme un accessoire idéal pour vos écrans et vendu 25 euros. Samsung Allemagne, pour s’amuser de son rival, a décidé d’offrir un chiffon de nettoyage gratuit aux utilisateurs de Galaxy S20 enregistré au sein de l’app Samasung Members. Nos confrères de Galaxy Club expliquent que l’offre de Samsung sera limitée aux 1000 premières réponses. Une façon subtile de la part de Samsung de se moquer une nouvelle fois d’Apple.

MARVEL AU FORMAT IMAX SUR DISNEY+

Disney+ fête ses 2 ans le 12 novembre, une journée spéciale pour la plateforme de streaming baptisée Disney+ Day. Le service a annoncé cette semaine qu’il proposera pour l’occasion 13 films Marvel au format IMAX Enhanced, à savoir 26% plus grand que le format habituel. Presque plus de bandes noires sur votre écran, et un son DTS immersif pour des séances de cinéma à domicile. Retrouvez la liste complète des films Marvel proposés en IMAX dans notre actu.

LE BLUETOOTH DE VOTRE TÉLÉPHONE EST UNE AUBAINE POUR LES PIRATES

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego a révélé une nouvelle faille dans la norme Bluetooth des téléphones modernes, qui permet aux pirates de vous suivre à la trace. En effet, les appareils récents sont équipés de puces réseau et émettent un signal qui leur est propre et qui les rend vulnérables. Pour ne pas être suivi à la trace et se protéger des potentiels espions, la seule option pour l’instant est malheureusement d’éteindre son téléphone.

IL EST ENFIN POSSIBLE DE SE CONNECTER À WHATSAPP SANS QR CODE

La dernière mise à jour de WhatsApp facilite enfin la vie des utilisateurs qui n’auront désormais plus besoin de QR Code pour synchroniser leur compte WhatsApp sur un nouvel appareil. Pour se passer de son smartphone connecté, il vous faudra rejoindre la bêta utilisateur et vous rendre dans l’onglet Appareils connectés des paramètres. On vous explique la démarche à suivre dans notre actu pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE DE CHROME SYNC MET EN DANGER VOS DONNÉES

Le responsable du support produit chez Google, Craig Tumblison, a annoncé que Chrome Sync ne serait bientôt plus pris en charge sur les ordinateurs qui utilisent Chrome 48 ou une version antérieure. Pour continuer à utiliser Chrome Sync, il vous faudra donc “mettre à jour votre navigateur vers Chrome M49 ou version supérieure“, comme le recommande le responsable. Rendez-vous dans notre actu pour savoir comment installer la mise à jour, qui vous permettra de sauver vos données et de vous protéger un peu plus contre les pirates grâce aux nouveaux correctifs de sécurité.