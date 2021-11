WhatsApp permet enfin de se passer du QR Code pour se connecter, voici comment

Fini de devoir passer par Internet pour se connecter à son compte WhatsApp sur un autre appareil. Avec sa dernière mise à jour, l’application permet enfin de se passer d’un smartphone connecté pour accéder à ses conversations depuis un nouveau téléphone ou PC. On vous explique la marche à suivre.

Il n’est pas toujours très pratique de synchroniser son compte WhatsApp sur un nouvel appareil. Pour cela, il faut nécessairement utiliser son smartphone pour scanner un QR Code et cela, à chaque fois que l’on tente de se connecter. De quoi décourager les utilisateurs qui aimeraient pourtant avoir accès à toutes leurs conversations ailleurs que sur le smartphone. Heureusement, grâce à la dernière mise à jour de l’application, le problème est enfin résolu.

Annoncée en juillet, cette dernière débarque désormais auprès du grand public. En d’autres termes, il est désormais possible de se connecter à son compte depuis son PC ou WhatsApp Web sans nécessairement avoir son smartphone connecté à Internet à côté de soi. Pour cela, il suffit de se rendre dans l’onglet Appareils connectés des paramètres.

Comment se connecter à WhatsApp sur un nouvel appareil sans un smartphone connecté

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faut d’abord rejoindre la bêta utilisateurs. Ensuite, pour la première fois, la démarche est quasiment la même qu’à l’accoutumée. On vous explique comment faire :

Ouvrez l’application WhatsApp

Cliquez sur le menu en haut à droite

Sélectionnez Appareils connectés

Vous recevez alors une notification. Cliquez sur OK

Cliquez sur Bêta multi-appareils puis sur Rejoindre la bêta

puis sur Revenez ensuite en arrière et sélectionnez Connecter un appareil

Déverrouillez votre smartphone si nécessaire

si nécessaire Ouvrez WhatsApp sur l’appareil de votre choix

Scannez le QR Code avec votre smartphone

Ça y est, vous êtes désormais connectés sur le nouvel appareil. La seule différence, comme l’indique WhatsApp, c’est qu’« une fois vos appareils liés, vous n’avez plus besoin de laisser votre téléphone connecté pour utiliser WhatsApp Web, Desktop ou Portal ». Malgré tout, si l’utilisateur gagne clairement en liberté, il subsiste encore quelques limitations.

WhatsApp a encore quelques efforts à faire

Pour commencer, comme vous l’avez sûrement constaté, on n’en est pas encore au point où l’on peut totalement se passer de son smartphone « principal » pour se connecter à un nouvel appareil. Cela est dû à des raisons de sécurité évidentes, mais la fonctionnalité perd un peu de crédit à cause de cela. De plus, WhatsApp précise que seulement 4 appareils peuvent être synchronisés au même compte. À noter que si un appareil n’a pas été utilisé pendant 14 jours, il sera automatiquement déconnecté.

Mais il y a également des problèmes plus importants. Les utilisateurs sur iPhone, notamment, ne peuvent pas effacer leurs conversations depuis un nouvel appareil, pour une raison que WhatsApp n’a pas encore expliquée. Plus embêtant encore, la fonctionnalité ne s’adresse pas aux tablettes. Pour se connecter sur ces dernières, il faudra se contenter de la bonne vieille méthode. Enfin, il faudra s’assurer que l’application soit bien mise à jour à sa dernière version, sous peine de ne pas pouvoir passer d’appels.

La fonctionnalité n’est donc visiblement pas encore complète, mais pour autant, WhatsApp assure que les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter pour la sécurité de leurs données. Afin de garder les conversations chiffrées de bout en bout, l’application a dû adapter son fonctionnement. Désormais, tous les appareils disposent d’une identification qui leur est propre, ensuite connecté au compte via les serveurs. Notons que le processus peut changer le code de sécurité. Il est donc normal que vous receviez un message de la part du service dans les prochains jours.