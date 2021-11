Samsung talonné par Xiaomi en Europe, Android 12 déteste les changements de fond d’écran, c’est le récap’

Une streameuse Twitch appelée Squid Game depuis plus de 11 ans envisage de changer de nom à cause de la série homonyme, la nouvelle option d’Android 12 permettant de modifier le thème de votre smartphone fait crasher les jeux, Samsung parvient à dominer le marché des smartphones en Europe au troisième trimestre, c’est le récap’ du jour.

Squid Game : la série Netflix nuit à une streameuse du même nom

Lydia Ellery est une streameuse professionnelle qui se fait appeler « Squid Game » depuis plus de 11 ans. Malheureusement, l’engouement autour de la série coréenne nuit énormément à la jeune femme qui a perdu de nombreuses opportunités de travail et qui est inondée de messages haineux sur ses différents comptes. La trentenaire explique également avoir été victime de tentative de piratage à plusieurs reprises. Les fans de la série lui reprochent le plus souvent d’avoir emprunté le nom de la série pour surfer sur son succès. Face à cette violence, Lydia Ellery envisage de changer de nom.

Android 12 : changer de fond d'écran fera planter vos jeux

Android 12 est arrivé avec son lot de nouveautés, et la plus attendue était la fonctionnalité vous permettant d’accorder automatiquement le thème de votre smartphone aux couleurs de votre fond d’écran. Malheureusement, un bug lié à cette nouvelle option a été rapporté par plusieurs utilisateurs, qui expliquent avoir vu leurs jeux ouverts crasher au moment du changement d’écran. Aucun correctif n’a été déployé par Google pour l’instant donc on vous conseille de ne pas changer de fond d’écran si vous ne souhaitez pas perdre vos données de jeux en cours.

Samsung se fait rattraper par Xiaomi en Europe

Selon le cabinet d’études Couterpoint, Samsung maintient sa place de leader des ventes de smartphones en Europe au troisième trimestre 2021. Aux vues des chiffres, on constate cependant que l’écart entre le premier du classement et ses concurrents se resserre. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Xiaomi qui ne cesse de croître chaque trimestre. Enfin, Apple est parvenu à remonter à la troisième place, certainement aidé par les ventes de l’iPhone 13.

