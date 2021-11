Samsung domine le marché des smartphones en Europe mais Xiaomi n’est pas loin

Samsung est parvenu à conserver sa place de leader au troisième trimestre de 2021 sur le marché des smartphones en Europe, mais ses ventes sont en chute libre. Xiaomi pourrait bien rapidement occuper la première place.

Le cabinet d’études Counterpoint a partagé les chiffres des ventes de smartphones en Europe au troisième trimestre 2021, et c’est sans surprise Samsung qui continue d’occuper la première place du classement. Cependant, on remarque que le géant coréen a de plus en plus de mal à vendre ses smartphones, puisqu’il détient 30,4 % de part de marché, contre 35,8 % au même trimestre l’année dernière.

De son côté, après avoir chuté à la 4e place au deuxième trimestre, Apple est parvenu à remonter à la troisième place avec 22,1 % de part de marché. On imagine que les ventes de l’iPhone 13, sorti en septembre dernier, ont significativement aidé Apple à talonner Xiaomi et Samsung en Europe. Au niveau mondial, on sait cependant que c’est Apple qui occupe la deuxième place du marché au troisième trimestre 2021.

Xiaomi ou Apple pourraient bien détrôner Samsung au quatrième trimestre 2021

Les excellentes ventes de l’iPhone 13 pourraient bien permettre à Apple de passer devant Samsung pour occuper la première place des expéditions mondiales de smartphones le trimestre prochain, comme c’était déjà le cas l’année dernière. En effet, l’iPhone 12 avait déjà permis à Apple en 2020 de terminer premier au quatrième trimestre.

Cependant, Xiaomi n’a pas dit son dernier mot et compte bien aussi lutter pour cette première place. Le fabricant chinois connait depuis maintenant plusieurs années une croissance à deux ou trois chiffres chaque trimestre, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’il occupe la première place. Les nouveaux Redmi Note 11 qui devraient arriver en Europe dans les prochaines semaines pourraient bien aider Xiaomi à prendre la tête.

D’autres fabricants chinois se sont également démarqués en Europe ce trimestre, en particulier les filiales de BBK Electronics. En effet, Vivo, Realme et OPPO ont chacune enregistré une croissance à trois chiffres au T3 2021 par rapport au T3 2020, avec des chiffres de 238 %, 160 % et 112 % respectivement en Europe. Le rapport de Counterpoint confirme aussi que le marché des smartphones s’est effondré en 2021 à cause de la pénurie de puces, les ventes ont diminué de 1 % par rapport au même trimestre l’année dernière, et de 4 % par rapport au trimestre précédent.

Source : Counterpoint