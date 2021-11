New World déçoit, Huawei de nouveau dans la tourmente, c’est le récap’

Le jeu d’Amazon New World déçoit les joueurs, une nouvelle législation américaine vise à sévir contre Huawei et d’autres entreprises chinoises, le cofondateur d’Apple Steve Wozniak a déclaré être déçu du nouvel iPhone 13 ne voyant aucune différence avec son prédécesseur, c’est le récap’ du jour.

New World déjà boudé par les joueurs

Le succès du nouveau jeu d’Amazon n’aura été que de courte durée. En effet, après avoir rapidement compté 1 million de joueurs, les statistiques sont désormais en chute libre et New World se voit abandonnée par 135 000 joueurs par semaine. Rien ne justifie clairement tous ces départs, si ce n’est peut-être que le jeu perd de son intérêt après avoir atteint le niveau maximal ou lors de combats bugués. À ce jour, 508 000 personnes sont encore fidèles au titre.

Les États-Unis renforcent leurs sanctions contre Huawei

Alors que l’administration de Joe Biden semblait assouplir les sanctions à l’encontre de Huawei, des sénateurs républicains mécontents ont déposé une loi intitulée Secure Equipment Act afin de restreindre encore plus les entreprises chinoises de télécommunications et de technologie, incluant Huawei et ZTE. Une fois le texte ratifié par le président américain, ces entreprises ne pourront plus collaborer avec des opérateurs américains auprès de la FCC. Selon les législateurs américains, Huawei et les autres firmes chinoises sont toujours une menace pour la sécurité nationale du pays.

L’iPhone 13 déçoit même Steve Wozniak

Sorti en septembre dernier, l’iPhone 13 ressemble énormément à son prédécesseur, tant au niveau du design que du contenu. Un ressenti général partagé par le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, qui a déclaré ne pas réussir à faire la différence entre la nouvelle gamme d’iPhone et l’iPhone 12. Ce n’est pas la première fois que ce dernier critique les productions récentes des équipes de Tim Cook, considérant déjà à l’époque que l’iPhone X était beaucoup trop compliqué à utiliser.

