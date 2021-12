Molotov privé de M6, Apple face à la pénurie, le lifting du bloc-notes de Windows 11, c’est le récap’

La plateforme de streaming française Molotov condamnée pour « contrefaçon et « parasitisme », Windows 11 met à jour le logiciel bloc-notes, la production d’iPhone 13 et d'iPad freinée avant les fêtes, c’est le récap’ du jour.

Molotov enfreint les règles et écope de 7 millions d’euros d’amende

La décision de justice vient de tomber, Molotov devra verser la somme de 7 millions d’euros à M6 pour « contrefaçon et parasitisme ». Alors que le contrat de distribution qui liait la chaîne à la plateforme de streaming française avait expiré en 2018, Molotov a continué à retransmettre les chaînes du groupe sans payer. Le tribunal judiciaire de Paris a donc tranché et contraint Molotov à retirer W9, 6ter et M6 de la plateforme. Une autre procédure similaire actuellement en cours pourrait également obliger le service de streaming à se passer de TF1. Pour cette affaire, la décision de justice sera rendue en 2022.

Windows 11 : un design tout neuf pour le bloc-notes

Windows 11 va enfin donner un petit coup de jeune à l’application bloc-notes. En effet, une mise à jour devrait apporter des nouveautés intéressantes, notamment au niveau du design. Alors que le ruban a été simplifié, un nouveau menu permet enfin d’activer le mode sombre. Windows 11 perfectionnera également la fonction rechercher et remplacer. Cette version est déjà disponible pour les Insiders et le grand public devrait en bénéficier dans les prochaines semaines.

Suspension de production pour Apple

Nikkei a publié un rapport selon lequel Apple aurait été obligé de revoir ses objectifs de production à la baisse à l’approche de Noël. En effet, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais également les nouvelles restrictions sur l’utilisation de l’énergie en Chine ont contraint le géant américain à suspendre la production d’iPad et d’iPhone pendant plusieurs jours. Reste à savoir à quel point les ventes de fêtes de fin d’année seront impactées par cette interruption de fabrication.

