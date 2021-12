iPhone 13 : Apple contraint d’interrompre la production avant les fêtes de Noël

Apple a été contraint d'interrompre l'assemblage d'iPhone et d'iPad pendant plusieurs jours en raison de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et de restrictions sur l'utilisation de l'énergie en Chine.

Selon un nouveau rapport de Nikkei, Apple aurait connu une situation inédite au cours de son histoire, qui pourrait bien compliquer ses ventes au cours d’une période critique : Noël. En effet, Apple aurait été contraint d’interrompre plusieurs jours la fabrication des iPhone et des iPad en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

La suspension de la production serait également due à de nouvelles mesures de limitation de l’utilisation de l’énergie en Chine. Au mois de septembre dernier, nous avions appris que le président chinois Xi Jinping s'était engagé à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui avait conduit à des coupures de courant pour différents fournisseurs d’Apple, de Tesla ou encore d’Intel. « Cela ne s'est jamais produit auparavant. Dans le passé, la semaine d’or en Chine était toujours la période la plus agitée, lorsque tous les assembleurs se préparaient à la production », a confié un responsable de la chaîne d'approvisionnement à Nikkei Asia.

Apple revoit la production d’iPhone à la baisse avant Noël

Alors qu’Apple avait légèrement augmenté la cadence de production de l’iPhone 13 par rapport aux années précédentes, puisque l’entreprise s’attendait à des ventes 20 % supérieures, le géant américain a finalement dû revoir ses objectifs à la baisse.

D’après Nikkei, ces restrictions ont également grandement impacté la production des modèles précédents. Les prévisions de production des anciennes générations d'iPhone auraient également chuté d'environ 25 %, tandis que les iPad ont connu une baisse d’environ 50 % du volume de production en septembre et en octobre.

On ne sait pour l’instant pas si ses difficultés de production vont ou non lourdement impacter les fêtes de Noël. Nous apprenions récemment que les ventes d’Apple avaient étrangement diminué à l’approche des fêtes malgré un lancement réussi, mais que les délais de livraison s’étaient également considérablement raccourcis. La production semble donc avoir retrouvé un rythme normal, et les ventes ne semblent pas autant augmenter à l’approche des fêtes par rapport aux années précédentes.

Source : Nikkei Asia