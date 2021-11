Le prix des Tesla Model 3 et Y encore en hausse, le Galaxy S22 Ultra se dévoile, c’est le récap’

Apple exige que l’amende de 1,1 milliard d’euros dont le groupe de Cupertino fait les frais soit annulée, face à la pénurie de composants Tesla augmente à nouveau le prix de ses Model 3 et Y, un célèbre leaker dévoile le Galaxy S22 Ultra dans de premières photos sur YouTube, c’est le récap’ du jour.

Selon Apple, l'ammende de 1,1 milliard d'euros serait injuste

En mars 2020, Apple avait écopé d’une amende de 1,1 milliard d’euros en France pour pratiques anticoncurrentielles. Invité à se défendre devant la cour d’appel de Paris, le géant de la Silicon Valley a insisté sur le fait que cette amende est injuste et uniquement motivée par des raisons politiques. L’avocate d’Apple Melanie Thill-Tayara déclare que “l'Autorité française de la concurrence a clairement voulu faire un exemple en frappant fort contre Apple”.

Tesla Model 3 et Model Y : nouvelle hausse de prix

Après avoir augmenté les tarifs de ses Model 3 et Model Y de 20% en 2021, Tesla vient d’annoncer que les véhicules allaient être vendus encore 1000 dollars plus chers. Cette hausse des tarifs serait à nouveau due à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Toujours disponible pour la somme de 43 800 euros, la Model 3 de base n’a toujours pas vu son prix monter en France, contrairement aux autres pays outre-Atlantique. Si toutefois son prix passait la barre des 45 000 euros, elle ne serait malheureusement plus éligible au bonus écologique de 6 000 euros.

Un nouveau design pour le Galaxy S22 Ultra

Le célèbre leaker et Youtubeur Jon Prosser a partagé sur sa chaîne une vidéo du Samsung Galaxy S22 Ultra. On y découvre quelques photos du futur smartphone et donc le design de ce dernier. Sur la tranche inférieure du téléphone tout d'abord, on distingue le microphone, le port USB type-C, le tiroir de la SIM, le haut-parleur, mais aussi un logement pour un stylet S-Pen. Un autre cliché montre l’arrière du smartphone et ses cinq objectifs circulaires imposants et indépendants. Enfin, les clichés révèlent que l’écran incurvé sur les côtés sera de retour.

