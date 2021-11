L’iPhone 14 Pro se dévoile déjà en images, Windows 11 se perfectionne, c’est le récap’

Samsung se moque d’Apple en offrant à certains utilisateurs une chiffonnette gratuite, l’iPhone 14 Pro se dévoile dans une vidéo créée par un graphiste, la dernière mise à jour de Windows 11 améliore les performances et corrige des bugs, c’est le récap’ du jour.

La chiffonnette d'Apple moquée par Samsung

Apple a présenté sa chiffonnette, un accessoire à 25 euros soi-disant idéal pour nettoyer l’écran de vos appareils. Samsung Allemagne s’est moqué de cette nouvelle opération en offrant un chiffon gratuit à certains utilisateurs de Galaxy S20. Nos confrères de Galaxy Club rapportent en effet que le géant sud-coréen ferait gagner cette chiffonnette aux 1000 premiers utilisateurs à répondre via l’app Samsung Member.

Lire : Samsung se moque de la chiffonnette à 25 euros d’Apple en offrant un chiffon à ses utilisateurs

Que nous réserve l'iPhone 14 Pro ?

Ces dernières semaines, les fuites se sont multipliées au sujet de l’iPhone 14 et l’on a même appris par des informateurs ou analystes fiables que le design du futur fleuron haut de gamme d’Apple pourrait être largement bouleversé. Waqar Khan, graphiste connu pour ses superbes rendus 3D, a réalisé une vidéo présentant l’iPhone 14 Pro sur la base des informations récoltées. On y découvre que l’écran se passe d’encoche et que le bloc photo est plus discret, mais que l’iPhone conserve ses tranches plates et anguleuses. Il faudra attendre la keynote de septembre 2022 pour découvrir officiellement l’iPhone 14.

Lire : L’iPhone 14 Pro se dévoile dans une nouvelle vidéo des mois avant la keynote

Windows 11 corrige ses bugs

Microsoft a déployé hier un nouveau correctif baptisé KB5007215 qui permet de booster les performances des PC sous Ryzen ainsi que celles des utilisateurs d’AMD Epyc. Outre l’amélioration des performances, cette nouvelle mise à jour corrige également des bugs liés à l’Explorateur de fichiers, aux fuites de mémoire ou encore à la XboX Game Bar. Rendez-vous dans notre actu pour connaître la liste de tous les patchs intégrés à la mise à jour ainsi que la démarche à suivre pour l’installer.

Lire : Windows 11 – la dernière mise à jour booste les performances des PC et corrige de nombreux bugs