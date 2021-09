Les iPhone 13 se révèlent avant la keynote Apple, WhatsApp disparait de certains smartphones, le récap’

WhatsApp va cesser de fonctionner correctement sur certains smartphones dès le 1er novembre 2021, on sait déjà tout des iPhone 13 à quelques jours de la keynote Apple confirmée pour le 14 septembre, Asus veut faire tourner Windows 11 sur de vieux processeurs grâce à une mise à jour de ses cartes mères, c’est le récap’ du jour.

WhatsApp : certains smartphones devront dire adieu à l’application dès le 1er novembre 2021

Régulièrement, WhatsApp est obligé d'abandonner le support de certaines versions d'Android et d'iOS. Dès le 1er novembre 2021, comme expliqué dans sa FAQ, l'application de messagerie ne fonctionnera d’ailleurs plus sur les terminaux coincés sur des versions antérieures à Android 4.1, iOS 10 ou encore KaiOS 2.5.1. Sur son site web, WhatsApp liste une quarantaine de smartphones qui risquent d'être concernés par ce changement et que l’on vous dévoile dans notre actu.

On sait déjà tout des futurs iPhone 13 avant la keynote Apple du 14 septembre 2021

C'est enfin officiel : Apple lancera sa gamme iPhone 13 ce mardi 14 septembre 2021 lors de la keynote. Évidemment les nouveaux iPhone seront les stars de la conférence, même si l’on sait déjà tout d’eux. The Apple Hub, un site web spécialisé dans l'actualité d'Apple, vient en effet de publier un résumé complet de la fiche technique présumée des iPhone 13 sur son compte Instagram, révélant les nouveautés et prix des futurs flagships. Lors de la keynote, Tim Cook devrait également lever le voile sur l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3.

Asus veut faire tourner Windows 11 sur de vieux processeurs

Asus travaille actuellement sur une mise à jour du BIOS de ses cartes mères afin de faire tourner Windows 11 sur de vieux processeurs, et ainsi permettre à beaucoup d'utilisateurs qui n'étaient pas concernés de profiter du nouveau système d'exploitation de Microsoft. Microsoft a déjà cédé en ce qui concerne la compatibilité de son OS avec dix processeurs Intel de 7e génération que l’on vous liste dans notre actualité. La nécessité de la puce TPM 2.0 est vitale pour Microsoft, qui veut garantir une sécurité maximale aux utilisateurs. Toutefois il existe des moyens de contourner ces restrictions, notamment en installant l’OS directement via un fichier ISO. Pour rappel, Windows 11 sortira le 5 octobre prochain et sera déployé pour tous les utilisateurs de Windows 10 dans la première moitié de l’année 2022.

