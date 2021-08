Honor revient en force avec le Magic3, Bouygues est accusé d’espionnage, le récap’

Honor se lance dans les smartphones premium avec ses Magic3, Pro et Pro+, Bouygues suspecté d’espionner ses abonnés, la Model 3 de Tesla moins chère que certaines voitures thermiques haut de gamme, c’est le récapitulatif.

Honor se lance dans les smartphones très haut de gamme

Honor vient de présenter ses deux nouveaux smartphones haut de gamme : les Magic3 et Magic 3 Pro. Les Magic3 ont pour ambition d’être parmi les meilleurs photophones du marché grâce au savoir-faire importé de Huawei et seront dotés d’un énorme module photo qui prend quasiment tout le capot arrière. Honor mise aussi beaucoup sur l’écran et le design : les Magic3 sont équipés d’un écran AMOLED de 6,76 pouces d’une définition de 2772 x 1344 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et Honor proposera deux nouveaux coloris séduisants, un bleu et un bronze. En fin de conférence, Honor a dévoilé un troisième terminal ultra premium, le Pro+.

Bouygues Télécom accusé d'espionnage

Comme tous les opérateurs, Bouygues Télécom envoie régulièrement des courriels électroniques à ses 22 millions d'abonnés fixe et mobile. D'après une enquête menée par eWatchers, une association française ayant pour but “d'améliorer la protection des internautes et de les sensibiliser sur l’importance de la sécurité et de la vie privée”, ces e-mails en apparence inoffensifs cacheraient des pixels-espions. Ces pixels, chargés automatiquement dès que l'abonné ouvre le courriel, permettent à Bouygues de collecter des informations sur ses clients, notamment leur l'adresse IP. Dans une plainte déposée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France, l'association de défense exige que l'opérateur se débarrasse de tous les pixels-espions cachés dans ses mails et informe ses abonnés concernant la collecte de données.

Tesla : la Model 3 moins chère que certaines voitures thermiques

Avec la Model 3, Tesla a su séduire les automobilistes avec une voiture plus abordable que ses autres modèles. Si abordable d'ailleurs, que le constructeur affirme qu'elle coûte désormais moins cher que certaines voitures thermiques haut de gamme. Dans son rapport annuel, celui-ci cite notamment les BMW Série 3 et les Mercedes Classe C, toutes deux au-dessus de 40 000 $, alors que la Model 3 s'affiche à 39 990 $. Même si ses affirmations sont techniquement vraies, c'est sans compter les frais de livraison qui dépassent les 1000 euros et les éventuels réajustements chez les concessionnaires, qui feraient passer le tarif de Model 3 au-dessus de celui de ses concurrentes.

