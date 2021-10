Google Maps se perfectionne, EA pourrait changer le nom de FIFA 22, c’est le récap’

Un nouveau widget pour Google Maps permettra de rechercher une destination plus rapidement, l’entreprise EA pourrait changer le nom de son jeu FIFA 22, une nouvelle arnaque sur Facebook vous faire croire à une publicité pour une trottinette électrique à 2 euros, c’est le récap’ du jour.

Un nouveau Widget pour Google Maps

Nos confrères de XDA Developers ont repéré le déploiement d’un nouveau widget pour Google Maps sur les smartphones Android 11 ou tournant avec la bêta d’Android 12. Selon le média, ce widget est doté d’une barre de recherche dans l’écran d’accueil et de 8 raccourcis de navigation. Sur les captures d’écran partagées par XDA, on découvre les raccourcis « Domicile », « Lieu de travail », « Station-service à proximité », « restaurant », « bar », « hôtel » ou encore « supermarché ». Le déploiement de cette nouveauté ultra pratique devrait être disponible prochainement et nous vous encourageons à garder votre application Google Maps à jour pour en bénéficier.

EA se prépare à dire adieu au nom emblématique de FIFA

Dans un communiqué, EA a pour la première fois expliqué envisager de changer le nom de son emblématique FIFA. L’organisme et l’éditeur collaborent depuis 1993 et le dernier contrat qui les lie est valable jusqu’en 2022. L’entreprise semble se préparer à ce changement et le nom « EA Sports FC » a été déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Selon le New York Times, la fin de ce contrat serait liée au fait que l’organisation à qui l’éditeur emprunte le nom de FIFA souhaite doubler le prix, ce qui reviendrait à payer plus d’un milliard de dollars à chaque nouveau cycle de Coupe de Monde, c'est-à-dire tous les 4 ans.

Nouvelle tentative de Phishing sur Facebook via une publicité Darty

Une nouvelle tentative de phishing a pris place sur Facebook et consiste à vous vendre une trottinette Segway à 2 euros. Les pirates, via cette fausse pub, font croire aux victimes que Darty possède un surplus de trottinettes en stock et que l’enseigne propose donc de les offrir. On peut lire sur Facebook : “En raison du partenariat Darty & Segway, nous avons décidé de vous donner la possibilité d'obtenir une trottinette Ninebot ES2 pour 1,99 €” ! L’annonce est très bien travaillée et les commentaires positifs qui l’accompagnent peuvent facilement berner les utilisateurs. Cette mascarade n’a pour seul but de récupérer les informations personnelles et les coordonnées bancaires de ses victimes. Attention, les pages Facebook en question s'appellent Darty France ou Darty Prom et sont toujours accessibles à l’heure actuelle.

