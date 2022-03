Google espionne les utilisateurs Android, Anonymous pirate des imprimantes russes, c’est le récap

Google a accès aux données transmises par les applications Messages et Téléphone sur Android, les hackers d'Anonymous piratent des imprimantes pour diffuser des informations sur la guerre en Ukraine, la Ligue de football professionnel fait interdire des sites pirates, c'est le récap.

Google n'a visiblement pas tout dit aux utilisateurs Android. Les applications Messages et Téléphone, qui sont installées sur la plupart des téléphones Android, sont ainsi capables de collecter des données confidentielles. Dans le même temps, Anonymous a réussi à pirater massivement des imprimantes situées en Russie, afin d'informer leur propriétaire sur la guerre en Ukraine. Enfin, la Ligue de football professionnel sabre le champagne, puisqu'elle a réussi à obtenir le blocage de certains services d'IPTV illégaux. Vous êtes prêt ? En route pour le récapitulatif de la journée.

Google collecte les données des applications Messages et Téléphone

Selon un document dévoilé par un professeur d'informatique de Dublin, Google ait capable de consulter le contenu des applications Messages et Téléphone. Il lui serait ainsi possible de connaître le contenu des messages courts. Google pourrait également savoir qui est l'expéditeur du message, quand celui-ci a été envoyé et à qui il est adressé. Le tout, sans que le consentement de l'utilisateur n'ait été demandé.

Des sites de streaming et d'IPTV se font bloquer par la LFP

La guerre envers les services d'IPTV pirates est officiellement déclarée. Les amendes à coup de plusieurs dizaines de milliers d'euros pleuvent, tandis que certaines institutions parviennent à obtenir la fermeture ou le blocage de ces services illégaux. En France, c'est la Ligue de football professionnel qui vient d'obtenir gain de cause contre les IPTV et les sites de streaming pirates, qui diffusaient illégalement les championnats de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT.

Anonymous s'attaque aux imprimantes russes

Anonymous continue sur sa lancée. En Russie, après avoir piraté l'agence spatiale, les services secrets et des chaînes TV, le groupe de hackers s'attaque cette fois aux imprimantes. Pourquoi s'en prendre à de tels périphériques qui ne représentent, de prime abord, que peu d'intérêt ? L'objectif des hackers est pourtant pleinement réfléchi : en piratant des milliers d'imprimantes, ils peuvent informer la population sur la guerre en Ukraine et contrer la propagande russe.

