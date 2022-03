Anonymous pirate des imprimantes en Russie pour diffuser des messages anti-Poutine

Anonymous continue son offensive contre la Russie en s’attaquant cette fois à des imprimantes. À l’instar des autres opérations du collectif depuis le début de la guerre, l’idée moins de causer des dégâts que d’informer la population sur la réalité de la situation. En effet, les imprimantes infectées ont servi à diffuser des centaines de milliers de messages alertant sur les mensonges du gouvernement russe.

Rapidement après le début de la guerre, Anonymous s’est engagé aux côtés de l’Ukraine en annonçant préparer de multiples attaques contre la Russie. Force est de constater que le collectif a tenu promesse. Depuis plusieurs semaines, les piratages contre les infrastructures russes se multiplient, avec chaque fois le même objectif en tête : informer la population. En effet, le peuple russe subit une forte propagande visant à mettre en valeur l’armée tout en justifiant les actions commises en Ukraine.

Le but premier d’Anonymous est donc de rétablir la vérité. C’est ainsi que le collectif a piraté des chaînes de TV russes pour y diffuser des images de la guerre, ou encore qu’il s’est attaqué au principal organe de censure du pays. Ce dimanche 20 mars, un membre du groupe a revendiqué une nouvelle opération sur son compte Twitter. Il explique avoir hacké plus de 150 imprimantes, utilisées pour imprimer des messages s’adressant directement à la population.

Anonymous révèle les mensonges du gouvernement russe via des imprimantes

Dans la capture d’écran partagée par le membre d’Anonymous, on peut ainsi lire des instructions pour installer Tor, ce qui permettrait aux Russes de contourner la censure en vigueur et avoir accès à de véritables informations. Le message affirme également que Vladimir Poutine et son gouvernement mentent éhontément depuis le début de la guerre. « Citoyens de Russie, agissez maintenant pour arrêter les terroristes. Poutine tue des milliers de personnes en Ukraine », écrit Anonymous.

Le document continue en affirmant que Vladimir Poutine a déclaré la guerre en Ukraine uniquement par peur de l’Occident et de l’OTAN, et non pour combattre les « néo-nazis » qui se trouveraient selon lui dans le pays. « Battez-vous pour votre héritage et votre honneur, renversez le système corrompu de Poutine qui vole dans vos poches », conclut-il. Faites revenir le respect. « Offrez la paix et la gloire à l’Ukraine, qui ne méritait pas le meurtre de ses innocents ! »