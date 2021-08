Évitez les cartes graphiques de minage d’occasion, un OnePlus Nord 2 explose, le récap’

Un OnePlus Nord 2 explose et blesse sa propriétaire en Inde, il développe une petite machine de minage accessible à tous, un fabricant de cartes graphiques met en garde les éventuels acheteurs de GPU à prix bas, c’est le récapitulatif de la journée.

Un OnePlus Nord 2 explose et part en fumée

En Inde, la femme d’un internaute nommé Ankur Sharma sur Twitter a eu la mauvaise surprise de voir son OnePlus Nord 2 exploser avant de partir en fumée. Les cas d’explosion ont souvent lieu alors que ceux-ci sont en train de se charger, ce qui n’est pas le cas ici. D’après Ankur Sharma, sa femme n’était pas en train d’utiliser son smartphone quand celui-ci a explosé pendant sa promenade à vélo. L’explosion aurait été si puissante que sa propriétaire a malheureusement été touchée et eu besoin d’une aide médicale. La zone la plus endommagée du smartphone se trouve à l’emplacement de la batterie, mais il faudra attendre que OnePlus mène l’enquête pour savoir ce qui a bien pu engendrer une telle explosion.

Il crée sa propre machine à Bitcoin avec l'électricité gratuite de Starbucks

Alors que le minage de Bitcoin se démocratise de plus en plus, nombreux sont ceux qui tentent d’amener cette pratique au grand public. C’est le cas d’Idan Abada qui a décidé de développer une petite machine de minage à bas prix accessible à tous. Dans une vidéo postée sur TikTok, il explique que pour la modique somme de 875 dollars et en utilisant l'électricité gratuite de Starbucks, vous obtenez un support avec de multiples ports USB, sur lequel on peut brancher 10 clés USB équipées de puce de minage. Idan Abada admet que cette machine n’est pas très rentable puisqu’elle produit 0,000 247 8 Bitcoin par mois, ce qui équivaut à environ 9 dollars au cours actuel de la cryptomonnaie.

Des cartes graphiques moins chères, mais moins puissantes

Suite à l’effondrement du marché du minage en Chine, des milliers de cartes graphiques sont arrivées sur le marché ces dernières semaines, notamment des GPU utilisés dans d'anciennes fermes de minage vendus à des prix très intéressants. Le fabricant de GPU Palit a mis en garde les acheteurs potentiels sur la durée de vie de ces GPU qui pourraient se révéler limitée. En effet, ces cartes graphiques ont été utilisées dans des conditions inconnues, et Palit indique que 9000 heures d’utilisation équivalent à 10% de perte de puissance. Dans les faits, il faut donc être extrêmement méfiant concernant le marché de l’occasion, surtout si vous passez par des sites basés en Chine. Palit est bien entendu parti pris dans l’affaire et a tout intérêt que vous achetiez une carte neuve, mais il est difficile de donner tort au fabricant sur ce point.

