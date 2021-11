Apple veut vous aider à réparer votre iPhone, Google Maps se perfectionne, c’est le récap’

Quatre nouvelles fonctionnalités très pratiques arrivent sur Google Maps, Jeff Bezos pense que la Terre finira par n’être qu’une destination touristique, Apple vend enfin des pièces détachées pour permettra aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leur iPhone, c’est le récap’ du jour.

Google Maps veut davantage faciliter tous vos déplacements

Google Maps vient de s’enrichir de quatre fonctionnalités qui devraient vous faire gagner du temps. Désormais, l’application vous avertira en temps réel en cas de quartiers bondés en les surlignant en orange. Dans un aéroport ou dans un centre commercial, Google Maps vous simplifie la vie avec un onglet dédié aux commerces. Pour l’instant seulement disponible aux États-Unis, une aide pour faire les courses a également été développée par la firme de Mountain View, ainsi que des notes plus détaillées sur les restaurants.

Jeff Bezos pense que “l'espace sera un jour notre première maison”

Lors du Forum Ignatius de Washington, Jeff Bezos s’est exprimé sur sa vision du futur. Selon lui, les travailleurs vont inévitablement se déplacer dans l’espace et la Terre deviendra à terme une simple destination de vacances. L’homme d’affaire assure “qu'au fil des siècles, de nombreuses personnes naîtront dans l’espace, ce sera leur première maison ». Selon lui, des villes entières flotteront dans l’espace avec de la végétation et des animaux et tout que l’on trouve sur la Terre.

Vous pouvez officiellement réparer votre iPhone vous-même

Apple vient de lancer une nouvelle offre baptisée Self Service Repair qui permettra enfin aux consommateurs de réparer eux-mêmes leurs produits. En effet, la firme de Cupertino vendra désormais des pièces détachées ainsi que les outils et notices nécessaires aux réparations. Trois domaines seront couverts par cette initiative à savoir la batterie, l’écran et l’appareil photo pour la gamme des iPhone 12 et des iPhone 13. Le Self Service Repair sera lancé début 2022 aux États-Unis dans un premier temps avant d’être étendu au reste du monde au cours de l’année.

