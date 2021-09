Les Pixel 6 et 6 Pro disponibles à partir du 28 octobre, 39 millions de Français piratés, le récap’

Un pirate met en vente les données de 39 millions de Français sur le dark web, les nouvelles exigences matérielles de Windows 11 contraignent certains testeurs à repasser sous Windows 10, les Pixel 6 et 6 Pro seraient disponibles en précommande à partir du 19 octobre 2021, c’est le récap’.



Les données de 39 millions de Français revendues sur le dark web

D'après une enquête réalisée par Damien Bancal, expert en sécurité informatique du blog Zataz, un pirate informatique a mis en vente une base de données contenant des informations sur 39 millions de Français. Le fichier a été mis en vente sur des plateformes du dark web et des forums accessibles sur le clear web. Selon Damien Bancal, le hacker aurait utilisé une technique lui permettant d'extraire les données publiques disponibles sur Internet par le biais de plusieurs sites. Entre les mains de cybercriminels aguerris, ces données peuvent servir à échafauder des campagnes de phishing efficaces ou être utilisées pour réaliser une attaque par force brute permettant aux pirates de deviner votre mot de passe en quelques heures grâce à des logiciels dédiés.

Lire : attention, les données de 39 millions de Français sont en vente sur le dark web !

Windows 11 peut vous demander de repasser sur Windows 10

En attendant la sortie officielle de Windows 11 prévue pour le 5 octobre, les membres du programme Insider peuvent déjà profiter de cette nouvelle version de Windows via le programme de bêta. Toutefois la nouvelle itération de Windows est exigeante en ce qui concerne le matériel requis. Certains utilisateurs du programme Insider qui ont installé Windows 11 sur leur machine non adaptée ont vu apparaître un nouveau message leur indiquant que leur PC ne fournit pas les exigences minimums pour faire tourner Windows 11 et qu’il n’est plus éligible pour le programme Insider. Même si cette annonce pourrait décevoir beaucoup d’utilisateurs qui participent au programme de Microsoft, ce n’est pas une grande surprise puisque la société a toujours assumé avec fermeté les exigences matérielles pour Windows 11.

Lire : Windows 11 – certains testeurs sont priés de repasser sur Windows 10

Pixel 6 : précommande le 19 octobre et début des ventes le 28 octobre 2021

En début de semaine, un leaker publiait sur son compte Weibo une liste de dates présumées de différents évènements à venir au mois de septembre et laissait entendre que Google annoncerait le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro le 13 septembre. Jon Prosser, leaker américain bien connu pour ses fuites sur Apple, est venu contredire cette rumeur, affirmant que les deux smartphones ne seraient pas disponibles en magasin avant le 28 octobre 2021 et que Google aurait prévu une période d’une dizaine de jours de précommandes, lesquelles démarreraient le 19 octobre. Compte tenu des difficultés des marques à se procurer des composants tels que les processeurs, nous nous doutions qu’une sortie en septembre des Pixel 6 serait compliquée.

Lire : Pixel 6 et 6 Pro – ouverture des précommandes le 19 octobre 2021