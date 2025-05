La nouvelle star des smartphones gaming arrive en Europe, voici le RedMagic 10S Pro

Après le RedMagic 10 Pro et le RedMagic 10 Air, la marque gaming de ZTE revient à la charge avec une nouvelle plate-forme ultra puissante : le RedMagic 10S Pro. S’il reprend de nombreux éléments du RedMagic 10 Pro, ce nouveau smartphone voit une nette amélioration de son autonomie et de sa capacité à gérer la chaleur du Snapdragon 8 Elite. Il arrive en Chine. Et il sera bientôt en Europe.

Si le gaming sur smartphone est l’une de vos passions, vous savez certainement que les options pour s’équiper sont de plus en plus rares. Blackshark n’existe plus. Lenovo a abandonné le segment. Asus développe toujours les ROG Phone. Mais la dernière itération de cette série, le ROG Phone 9 Pro, montre que les gamers ne sont plus sa seule priorité. Il ne reste finalement plus qu’une seule marque engagée sur ce segment particulièrement exigeant : RedMagic du géant chinois ZTE.

Nous avons constaté cet engagement fin 2023 avec le très bon RedMagic 9 Pro. Nous l’avons confirmé à nouveau il y a quelques semaines seulement avec le RedMagic 10 Air, un smartphone milieu de gamme doté d’un rapport performance-prix très intéressant. Entre ces deux téléphones, plusieurs itérations ont été présentées : le RedMagic 9s Pro et le Redmagic 10 Pro. Une gamme Pro qui ne fait jamais de concessions sur l’expérience gaming. Et cela se confirme encore aujourd’hui.

Le RedMagic 10s Pro et sa batterie géante sont officiels !

En effet, la marque chinoise présente aujourd’hui le RedMagic 10s Pro, la version « optimisée » du RedMagic 10 Pro sorti il y a 6 mois. Qu’est-ce que veut dire « optimisée » ? Il y a simplement quelques améliorations qui ont été apportées. La plus importante concerne la batterie. La capacité de cette dernière passe de 6500 mAh en Chine (ou 7050 mAh en Europe) à 7500 mAh. En outre, la charge rapide passe à 120 watts maximum, contre 100 watts auparavant (voire 80 watts en Chine). RedMagic promet une charge complète en 35 minutes.

Autre amélioration moins flagrante : la RAM passe du format LPDDR5X à LPDDR5T, toute dernière génération de RAM à faible consommation. Elle va plus vite tout en consommant peu d’énergie. Enfin, le système de refroidissement liquide a été amélioré pour rendre les performances plus élevées et plus stables. Pour le reste la fiche technique reste similaire. En voici les éléments importants :

Écran 1.5K 144 Hz AMOLED de 6,85 pouces

Processeur Snapdragon 8 Elite avec processeur RedCore R3 Pro

avec processeur RedCore R3 Pro Jusqu’à 24 Go de mémoire vive (LPDDR5T) et jusqu’à 1 To de stockage (UFS 4.1)

Batterie 7500 mAh compatible charge rapide 120 watts

Capteur principal 50 MP , objectif ouvrant à f/1.0, stabilisation optique et autofocus

, objectif ouvrant à f/1.0, stabilisation optique et autofocus Capteur ultra grand-angle 50 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Capteur selfie 16 MP, objectif ouvrant à f/2.2, placé sous l’écran

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.5 et USB 3.2 Gen 2

Android 15

Haut-parleur stéréo compatible DTS:X Ultra

Bouton capacitif 520 Hz, LED de couleur au dos, ventilateur intégré

Le smartphone est lancé en Chine aujourd’hui avec huit configurations différentes. Les prix démarrent à 5000 yuans, soit 610 euros environ. Il arrivera en Europe la semaine prochaine, le 5 juin 2025 précisément. L’occasion de découvrir le prix du RedMagic 10s Pro dans sa version internationale. Notez toutefois que son prédécesseur, le RedMagic 10 Pro, a été lancé à 650 euros. La première configuration du RedMagic 10S Pro devrait donc, selon nous, être proposée autour de 700 euros. Et restez à l’affut de nos tests, puisque ce smartphone passera sur le grill de nos benchmarks au mois de juin !