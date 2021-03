Le Realme 8 sera présenté le 24 mars 2021, la firme mise tout sur le capteur 108 MP

C'est officiel, le Realme 8 sera dévoilé par son constructeur le 24 mars 2021. Dans son invitation à l'événement, la firme a inclus le capteur 108 MP de son modèle, preuve que celui-ci est au cœur de la communication autour du smartphone. Le reste de la fiche technique reste cependant à découvrir, malgré quelques hypothèses.

Realme ne perd pas de temps : après avoir dévoilé son GT 5G il y a quelques jours, la firme s'apprête à présenter incessamment sous peu les Realme 8 et 8 Pro. D'après l'invitation reçue par certains de nos confrères, l'évènement aura lieu le 24 mars prochain. Ce dernier sera mondial et aura lieu à 19h30 en Inde, soit 15h en France.

De ce que l'on sait pour le moment du smartphone, l'argument majeur du constructeur est sans aucun doute la présence d'un capteur 108 MP sur le modèle Pro. Ce dernier ne s'y trompe par ailleurs pas, puisqu'il a inclus le capteur en question dans l'invitation. Pas de trace de SoC ou de batterie en vue, ce qui laisse à penser que le capteur sera le premier argument de vente de Realme lors de la présentation.

Présentation officielle le 24 mars 2021

De son côté, le modèle standard se contentera d'un capteur principal de 64 MP, soit tout de même une bien belle proposition pour un smartphone milieu de gamme. L'invitation nous offre une autre – maigre – information : la disponibilité d'un coloris jaune pour le smartphone. On ne sait pas encore combien de coloris au total seront proposés à la vente. Realme indique simplement qu'il sera possible de choisir “quelque chose de différent en sombre”.

Sur le même sujet – Realme X50 Pro Player officiel : charge 65W, photo 48 MP et Snapdragon 865 à moins de 350 euros

Aucune autre information n'est dévoilée par Realme dans son kit de presse. Il va donc falloir se montrer patient pour en découvrir plus sur le prochain flagship du constructeur. Pour l'heure, on ne peut se contenter des spéculations. Certaines sources affirment que le smartphone présentera quatre capteurs arrières, un processeur Helio G95, un écran AMOLED 6,4”, une batterie 5000 mAh et une recharge 30W. Rendez-vous dans quelques jours pour avoir la confirmation de la firme.

Source : gsmarena