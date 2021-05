Realme 7 Pro : belle offre à saisir sur le smartphone du coté d’Amazon

Vous recherchez le Realme 7 Pro à un bon prix ? C'est possible grâce à cette belle offre à saisir chez Amazon où le site e-commerce propose le smartphone de la marque chinoise avec 25% de réduction. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après le Poco X3 Pro de Xiaomi, c'est au tour d'un smartphone d'un autre constructeur chinois de faire l'objet d'une promotion chez Amazon.

Ainsi, le Realme 7 Pro disponible dans un coloris bleu et dans sa version française est vendu avec une coque transparente au prix de 249 euros au lieu de 329,90 euros ; soit une remise immédiate de près de 81 euros de la part du site marchand. Pour information, il n'y a pas de frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile.

À propos des caractéristiques du smartphone, le Realme 7 Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go de ROM et d'une batterie de 4500 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur Realme UI. Pour la partie photo, le téléphone est doté d'un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.