Meta développe des casques et des lunettes AR/VR, Mark Zuckerberg croit toujours en son Metaverse

Meta espère être pionnière dans le domaine de la réalité mixte. Le public ne semble pourtant pas encore convaincu par Horizon Worlds, le monde virtuel créé par la maison mère de Facebook. Selon Mark Zuckerberg, les lunettes AR sont la solution à ce désamour. Les « Meta Glass » devraient fleurir sur nos étals en 2027.

Les dirigeants de Meta croient toujours dur comme fer au succès du Metaverse. Et ils ne sont pas les seuls. Apple pourrait présenter des Apple Glass en juin 2023, et Samsung a enregistré les Galaxy Glasses, leurs concurrentes directes. Malgré une vague de licenciements massifs, Meta a toujours l’intention des projets de casques VR et de lunettes intelligentes dans ses cartons. Les dirigeants de la compagnie les ont dévoilés à leurs employés.

Le Meta Quest 3 arrivera cette année. Il sera plus fin, deux fois plus puissant, mais un peu plus cher que son devancier. 41 applications seraient en préparation pour ce casque. Un casque AR/VR plus accessible, nom de code Ventura, sera commercialisé en 2024. Pour séduire le public et le convertir pour de bon à la VR, il proposera des performances optimales à un prix abordable.

Meta envisage de sortir les concurrentes des Apple Glass en 2027

Les lunettes intelligentes Ray Ban Stories de troisième génération seront commercialisées en 2025. Elles intégreront un viseur qui permettra de « lire les SMS, les QR codes et traduire du texte en temps réel » et seront proposées avec un bracelet ou une « montre connectée à interface neuronale » (vendue en option) qui permettront de les contrôler par des mouvements des mains.

Le produit phare de la compagnie est le projet Orion. Ces lunettes AR/VR seront officialisées en 2027 et seront « technologiquement plus avancées, plus chères, et pourront projeter des hologrammes d’avatars réalistes sur le monde réel ». C'est grâce à ces lunettes AR que la vision de Mark Zuckerberg, selon laquelle le Metaverse sera aussi important que les smartphones, se concrétisera.

