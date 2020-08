Red Dead Redemption 2 : Rockstar annule une mise à jour injouable de Red Dead Online

Rockstar a déployé début août la version 1.21 de Red Dead Redemption 2. Cette mise à jour, censée corriger quelques bugs pour la partie online du jeu, causait elle-même de nombreux soucis. Le studio a finalement décidé d’annuler la mise à jour et de revenir à la version précédente, même si celle-ci n’était pas optimale.

Même si ce ne sont pas ses deux seules licences, Rockstar est connu pour les séries Grand Theft Auto (ou GTA), dont dernier opus s’est particulièrement bien vendu, et Red Dead Redemption (ou RDR). Sur ces deux séries, le studio américain, filiale de Take Two Interactive, soigne plus particulièrement son travail, car leurs derniers opus sont accompagnés d’une partie multijoueur en ligne qui rapporte beaucoup d’argent. Les mises à jour y sont donc fréquentes afin d’améliorer et d’enrichir le gameplay et donner envie aux joueurs de revenir (et surtout de ne pas aller fureter du côté de PUBG, d’Apex Legends ou de Fortnite).

Compte tenu de l’enjeu, la récente mésaventure de Rockstar avec Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption, est assez étonnante. Et pourtant, l’information est confirmée par le studio lui-même sur son site Internet dédié au support technique. Tout commence avec la mise à jour 1.20. Elle est attendue de longue date, car elle apporte notamment un nouveau métier pour les joueurs : le Naturaliste. L’image qui accompagne cet article illustre justement cette nouvelle « carrière ».

Un correctif qui fait plus de mal que de bien

Le 28 juillet, la mise à jour est déployée sur PC, Xbox One, PS4 et arrive même sur Stadia. La liste des changements est considérable (armes, vêtements, animaux sauvages, événements, missions, etc.) et quelques améliorations dans le gameplay ont même été intégrées. Seulement, comme toujours, des bugs sont apparus avec la version 1.20. Le 10 août, Rockstar déploie une nouvelle mise à jour numérotée 1.21. Et les choses se gâtent.

En appliquant le correctif, qui devait peaufiner le gameplay de la version 1.20, les joueurs ont constaté de nombreux bugs : problème de connexion aux serveurs, plus de PNJ dans les villes, des animaux sauvages extrêmement rares pour le Naturaliste, des chevaux et des calèches au comportement bizarre. Les rapports de bugs se sont tant multipliés que Rockstar annonce cette semaine que le patch 1.21 est annulé et que le jeu va revenir à la version 1.20, laquelle est, selon le développeur, suffisamment stable pour y jouer en attendant un nouveau correctif.

Etonnamment, le jeu ne semble être rétrogradé en version 1.20 que sur console. En effet, dans un message posté sur Twitter et sur son site de support technique, Rockstar confirme que le retour à la mouture précédente ne concerne que la PS4 et la Xbox One.