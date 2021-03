Razer dévoile une paille réutilisable livrée avec un kit de nettoyage, mais sans RGB

Razer, l’entreprise connue pour ses ordinateurs portables et accessoires pour les gamers, a présenté un nouveau produit, mais il n'a rien à voir avec les jeux vidéo. En effet, il s’agit d’une paille télescopique réutilisable en acier inoxydable.

Plutôt habitué à lancer des produits comme la Viper 8K, la souris « la plus performante du monde », Razer n'est cependant pas étranger au merchandising excentrique. Sa paille réutilisable est son dernier produit de ce type, qui met également en avant ses principes écologiques. Parmi les produits les plus atypiques de l’entreprise, on a par exemple pu découvrir récemment un masque anti-covid pour gamers avec LEDs RGB.

Pour les fans de Razer soucieux de l'environnement, l’entreprise a dévoilé une paille télescopique réutilisable fabriquée en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire. Selon l’entreprise, « la paille est dotée d’une conception télescopique innovante pour une utilisation quotidienne sans effort, et conçue pour résister à tous les scénarios de jeu ».

Razer vend une paille écologique, mais elle n’est pas RGB

Grâce à sa paille en acier inoxydable, Razer entend réduire le nombre de pailles en plastique utilisées. La paille réutilisable Razer contribue à cette vision en étant 100% recyclable. Elle dispose également d’un embout en silicone, une alternative plus sûre et écologique que le plastique. Ce produit arrive au bon moment, puisqu’il n’est plus possible d’acheter de pailles en plastique à usage unique depuis le 1er janvier 2021 en France.

Une bonne partie des produits Razer est compatible avec les LEDs RGB, mais cette paille n’en fait malheureusement pas partie. Elle se contente d’arborer les couleurs noires et vertes emblématiques de l’entreprise. Enfin, elle mesure entre 10 cm et 23 cm, selon si est déployée ou non, et pèse un poids très raisonnable de 10,7 grammes.

Avant la première utilisation, Razer conseille de la laver. Pour la nettoyer et la désinfecter, rien de plus simple, il suffirait de la tremper 30 secondes dans l’eau chaude. La paille est même accompagnée par une brosse de nettoyage. Si vous souhaitez vous en procurer une, elle est disponible à la vente à un prix de 24,99 euros sur le site de Razer. Elle sera livrée avec un étui de transport en silicone avec un mousqueton.

Source : Razer