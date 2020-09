Razer créé la surprise en lançant une gamme de chewing-gum énergisants. Griffés Respawn et dopés en vitamines, niacine et extrait de thé vert, ces chewing-gum ont tout d’une boisson énergisante, mais Razr promet que l’effet s’estompe plus vite dès que vous jetez le chewing-gum.

La marque Razer, célèbre dans le monde du jeu PC, n’en était pas à son premier coup d’éclat. En 2019 la marque avait en effet déjà lancé un produit alimentaire : une boisson énergisante dédiée aux joueurs. Vendu sous la marque Respawn (la filiale Razer dédiée aux produits dérivés) ces chewing gum pour gamers sont eux aussi énergisants. La firme vante « des efforts de R&D intenses » – notamment pour étudier les habitudes alimentaires des joueurs occasionnels et Pro.

Razer présente en effet ses chewing-gum comme des produits qui peuvent « être consommés à toute heure du jour ou de la nuit pour garder les joueurs concentrés, sans les affecter à l’issue de leur session de jeu« . Le chewing-gum contient en fait une série de vitamines (B5, B6, B12), de l’acide nicotinique (aussi appelé niacine ou vitamine B3), ainsi que du thé vert comme seule source de caféine. Les pâtes à mâcher sont noires, mais il est précisé que contrairement à des produits contenant du charbon actif, ces chewing-gum ne laissent pas de coloration noire dans la bouche.

Les chewing-gum Respawn sont disponibles en trois saveurs : Cool Mint (menthe fraîche), Pomegranate Watermelon (Grenade Melon) et Tropical Punch. Il sont pour l’heure uniquement vendus sur le store américain. Il est au passage uniquement possible de les commander par paquets de 10 (150 chewing-gum au total) pour un prix de 27,99 dollars. Pour l’heure la marque ne dit ni quand, ni même si ces chewing ont pour vocation d’être vendus à l’international. Si vous vous souvenez des difficultés initiales de Red Bull lors de son lancement sur le marché français, il y a sans doute des raisons d’en douter…

