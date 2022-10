Rachat Twitter : Elon Musk change d’avis, il veut conclure le deal à 44 milliards d’euros

Alors qu’on s’attendait à ce que le procès entre Elon Musk et Twitter s’éternise, le milliardaire a finalement de nouveau changé d’avis et souhaite désormais conclure la transaction à plus de 44 milliards d’euros.

L’été dernier, après plusieurs mois de négociations, Elon Musk avait finalement annoncé renoncer au rachat de Twitter après que le réseau social a menti au sujet du nombre de faux comptes sur la plateforme. Le milliardaire et le géant américain s’étaient donc engagés dans une longue bataille judiciaire, mais c’était sans compter un nouveau revirement inattendu de la part du PDG de Tesla et SpaceX.

En effet, à la surprise générale, Elon Musk a proposé de mener à bien son projet d'acquisition de Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars (54,20 dollars par action), soit le montant proposé à l’origine. Le dépôt réglementaire de cette nouvelle décision a évidemment fait bondir l’action de Twitter, qui a clôturé en hausse de plus de 22 % après la nouvelle.

Elon Musk est finalement décidé à racheter Twitter

Sur Twitter, Elon Musk a expliqué que cette décision soudaine avait un lien avec son projet de créer son propre réseau social. « Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application qui fera tout », peut-on lire sur son compte. Le milliardaire précise ensuite que Twitter pourrait accélérer la création de la nouvelle plateforme de près de 3 à 5 ans, ce qui n’est évidemment pas négligeable.

Pour rappel, cela fait plusieurs années maintenant qu’Elon Musk est propriétaire du nom de domaine X.com. Quand on se rend sur ce dernier, on tombe sur une simple page blanche avec une petite lettre « x ». Pour l’instant, on ne sait pas exactement à quoi pourrait bien servir la plateforme que compte créer Elon Musk, mais on imagine qu’elle permettra de faire un lien entre toutes ses entreprises.

Quoi qu’il en soit, Twitter semble également pressé de conclure la transaction avec le milliardaire. Maintenant que les deux entités sont de nouveau sur la même longueur d’onde, on s’attend à ce que le deal soit clôturé rapidement. Il reste à voir comment Twitter changera une fois Elon Musk passé aux commandes.