Elon Musk pourrait finalement lancer son propre réseau social pour se venger de Twitter

Au beau milieu d’une bataille judiciaire qui l’oppose à Twitter suite à l’annulation de son rachat, Elon Musk pourrait bien avoir annoncé le lancement d’un nouveau réseau social. En effet, alors qu’un internaute lui demande s’il a déjà songé à ce projet, le milliardaire lui répond avec un simple nom de domaine : X.com.

« Avez-vous déjà pensé à créer votre propre réseau social ? Si jamais le rachat de Twitter n’a pas lieu ». La question du compte de Tesla Owners Silicon Valley à Elon Musk se pose. Après que la plateforme ait porté plainte contre le milliardaire et que ce dernier lui ait rendu la faveur, tout le monde est en attente du prochain chapitre de cette histoire rocambolesque. Et visiblement, le principal intéressé a une idée derrière la tête.

En effet, la réponse d’Elon Musk est aussi cryptique que frontale, puisque celui-ci s’est contenté de poster un simple nom de domaine : X.com. Lorsque l’on clique sur le lien, nous sommes automatiquement redirigés vers une page affichant pour seul et unique contenu la lettre X sur fond blanc. Avant de se lancer dans un jeu de piste qui n’existe sûrement pas, il faut remonter en 1999 pour comprendre ce qui se trame.

X .com, le nouveau réseau social d’Elon Musk ?

En 1999 donc, Elon Musk co-crée X.com, sa solution de banque en ligne. Un an plus tard, l’entreprise fusionne avec un concurrent, ce qui donnera plus tard PayPal. Après avoir quitté la direction de l’entreprise, le milliardaire décide finalement de racheter le nom de domaine en 2017, qui aurait pour lui « une grande valeur sentimentale » selon ses termes. Pour autant, le site ne sert que de passerelle vers les autres projets d’Elon Musk, tels que Tesla et SpaceX.

Mais voilà donc que ce fameux X.com refait surface au détour d’une conversation sur Twitter. Comme d’habitude avec l’homme d’affaires, mieux vaut ne pas tirer de conclusion hâtive. Ce tweet peut tout aussi bien être une plaisanterie qu’un véritable teasing. Pour rappel, Elon Musk a revendu l’équivalent de 7 milliards de dollars en actions Tesla en ce début de semaine. Connaissant son tempérament un brin impulsif, une vengeance contre Twitter pourrait bien être en préparation.