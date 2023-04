R5 électrique : Renault lance une appli dédiée, elle cache une belle surprise !

Renault vient tout juste de lancer Reno, une application dédiée à l'avatar virtuel du constructeur qui sera utilisé dans la R5 électrique. Avec cette appli, l'utilisateur pourra obtenir des informations exclusives sur la R5 et la 4L électrique, acheter des NFT et… précommander les futures citadines électriques de la marque au losange.

Pour renforcer sa position sur le marché des voitures électriques, Renault va faire le pari de la nostalgie avec la réédition de deux modèles mythiques : la R5 et la 4L. Et oui, les deux citadines vont faire leur retour d'ici 2025 dans une version “wattée” moderne.

Parmi les premiers détails annoncés, le constructeur a confirmé que la R5 électrique sera un concentré de technologies. La voiture embarquera notamment un assistant virtuel. Et bien, on en sait maintenant plus sur lui, à commencer par son petit nom : Reno.

Reno sera incarné par un petit avatar prenant le forme du fameux losange de la marque. Conçu par Luc Julia, co-créateur de Siri et directeur scientifique de Renault Group, Reno a été pensé comme un copilote, qui vous permettra de mieux comprendre, appréhender et contrôler les multiples fonctionnalités de la R5 électrique.

A lire également : R5 électrique – voici le plan de Renault pour faire baisser les prix

➡ https://t.co/6iVFbobB6m

l’app #reno c’est toutes les infos en exclu sur la future #R5 #ETech 100% #électrique et toutes les infos sur l’avatar officiel #Renault, le compagnon de route embarqué à son bord pic.twitter.com/ziwbsb8ZmU — Renault France (@renault_fr) April 14, 2023

Renault présente son avatar Reno dans une nouvelle appli

Et si vous êtes curieux de voir cet avatar en action, Renault vient tout juste de lancer une nouvelle application sur Android et iOS baptisée en toute logique : Reno. Ici, vous pourrez tester les capacités de Reno, mais aussi accéder en priorité aux dernières informations sur la R5 électrique et la 4L. Un onglet permet également de découvrir sous la forme de stories les concepts cars de la R5 présentés jusqu'à présent par le constructeur.

L'appli abrite également une partie dédiée à la boutique The Originals de Renault, dans laquelle vous pouvez trouver différents produits dérivés comme ce lecteur cassette à l'ancienne lancé pour les 50 ans de la R5. Vous pourrez également en savoir plus sur les NFT proposés par le constructeur.

Enfin dernier point et non des moindres, Renault précise dans la présentation de l'appli qu'elle servira également à accéder en avant-première aux précommandes de la R5 ! Si la R5 sera la 1re à embarquer Reno, l'avatar virtuel a vocation à équiper l'ensemble des voitures électriques de la marque.