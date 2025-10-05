Quels sont les VPN avec le plus de serveurs et de pays en 2025 ?

En 2025, certains fournisseurs de VPN se distinguent par un nombre de serveurs et une couverture mondiale particulièrement conséquente. Selon les dernières estimations disponibles, Proton VPN, NordVPN, CyberGhost ou encore ExpressVPN figurent parmi les acteurs majeurs.

Le nombre de serveurs et la couverture géographique font partie des critères les plus surveillés par les utilisateurs de VPN. Plus un fournisseur dispose d’infrastructures, plus les chances d’obtenir une connexion rapide, stable et adaptée à ses besoins sont grandes. Néanmoins, la vigilance est de mise : tous les VPN ne communiquent pas de manière transparente sur ces chiffres. Les informations présentées ici reposent sur les dernières estimations disponibles. Les chiffres sont donc à prendre à titre indicatif. En outre, il ne faut pas oublier qu’au-delà de la quantité de serveurs, d’autres critères comme la sécurité ou les fonctionnalités restent tout aussi essentiels.

Classement des VPN avec le plus de serveurs en 2025

Tous les VPN n’adoptent pas la même stratégie : certains privilégient une immense flotte de serveurs, quand d’autres misent sur une couverture géographique plus étendue. Il faut toutefois garder à l’esprit que la plupart des fournisseurs ne communiquent plus leurs chiffres exacts. Les données présentées ici reposent donc sur les dernières estimations disponibles, à titre indicatif.

Voici malgré tout les acteurs qui dominent actuellement ce classement, selon les dernières estimations :

Proton VPN : plus de 15 000 serveurs dans 122 pays

En 2025, Proton VPN affiche l’un des réseaux les plus impressionnants du marché avec plus de 15 000 serveurs répartis dans 122 pays. Cette infrastructure massive permet de profiter de connexions rapides et diversifiées, où que l’on se trouve. De cette façon, le fournisseur permet, entre autres, de contourner la censure dans de nombreux pays du monde.

Basé en Suisse, Proton VPN bénéficie également d’une excellente réputation en matière de confidentialité. Le fournisseur applique une politique stricte de non-conservation des logs, et ses technologies de chiffrement sont parmi les plus solides du secteur. Pour les utilisateurs, cela se traduit par une navigation sécurisée, le tout sans compromis sur la vitesse.

CyberGhost : plus de 12 000 serveurs dans 100 pays

Avec plus de 12 000 serveurs actifs selon les dernières estimations, CyberGhost fait partie des leaders incontestés en termes de réseau. Sa présence dans 100 pays permet d’accéder à une large variété de contenus en ligne, notamment pour contourner les restrictions géographiques.

Le service est particulièrement apprécié pour son rapport qualité-prix et ses profils de connexion dédiés, qui simplifient l’accès aux plateformes de streaming ou au téléchargement. CyberGhost combine donc puissance, simplicité et accessibilité. Le logiciel reste ainsi à envisager sérieusement pour toutes les personnes à la recherche d’une bonne couverture mondiale.

NordVPN : plus de 8 000 serveurs dans 126 pays

NordVPN ne possède pas le plus grand nombre de serveurs, mais sa couverture géographique est la plus impressionnante avec 126 pays desservis. Dans les faits, c’est l’un des réseaux les plus diversifiés. Le fournisseur est donc idéal pour débloquer du contenu partout dans le monde.

En plus de cette couverture, NordVPN reste une référence en matière de sécurité, notamment grâce à son protocole maison NordLynx, ses serveurs spécialisés (double VPN, Onion over VPN) et ses performances globales. Un équilibre parfait entre puissance et fiabilité.

Private Internet Access : plus de 10 000 serveurs dans 91 pays

Private Internet Access (PIA) fait figure d’acteur historique dans le domaine des VPN. Avec plus de 10 000 serveurs disponibles dans 91 pays, le fournisseur propose une infrastructure solide et adaptée aux besoins des utilisateurs réguliers.

Son atout distinctif réside dans sa transparence : PIA (avec ProtonVPN) est l’un des rares VPN à proposer une partie de son code en open source, ce qui renforce la confiance des utilisateurs dans la fiabilité et la sécurité de ses services. En outre, Private Internet Access est le seul VPN de ce classement à proposer des connexions illimitées.

ExpressVPN : plus de 3 000 serveurs dans 105 pays

ExpressVPN se distingue moins par la taille de son réseau que par son implantation géographique. Ses plus de 3 000 serveurs sont répartis dans 105 pays, ce qui en fait l’un des VPN les plus présents à travers le monde.

Réputé pour sa stabilité et sa fiabilité, ExpressVPN est souvent recommandé pour le streaming, notamment grâce à ses excellentes vitesses de connexion et à son interface intuitive. Sa dimension premium, qui tend toutefois à évoluer en cette fin d’année, en fait un choix de confiance, même avec un réseau de serveurs moins étendu que ses concurrents.

Les limites des chiffres annoncés par les VPN

Le nombre de serveurs et de pays couverts reste un indicateur intéressant, mais il faut l’aborder avec prudence. La plupart des fournisseurs, y compris ceux présents dans notre classement, ne communiquent plus de manière transparente sur leurs chiffres, et en particulier sur le nombre de serveurs actifs. Les données disponibles sont donc des estimations, qui peuvent varier avec le temps.

Certains acteurs continuent néanmoins d’afficher publiquement leur réseau, comme ProtonVPN ou bien encore PureVPN, qui revendique plus de 6 000 serveurs. Toutefois, avec une présence limitée à 65 pays, la couverture de ce dernier reste moins diversifiée que celle des leaders du marché.

Dans l’ensemble, l’industrie tend de plus en plus à mettre en avant la qualité des infrastructures (serveurs optimisés, protocoles de pointe, vitesses stables) plutôt que la simple quantité de serveurs. C’est une évolution logique, car au-delà du volume affiché, ce qui compte réellement pour l’utilisateur, ce sont la fiabilité et la performance au quotidien.

Pourquoi le nombre de serveurs et de pays est-il important dans un VPN ?

Un grand nombre de serveurs permet de réduire le risque de saturation. Lorsqu’un serveur est trop utilisé, les vitesses de connexion peuvent chuter. S’il fallait résumer simplement : plus il existe de serveurs disponibles, plus les utilisateurs bénéficient de connexions rapides et stables.

La diversité géographique joue également un rôle clé. Un VPN présent dans de nombreux pays permet de débloquer des contenus locaux assez divers (chaînes de télévision, bibliothèques de streaming, sites d’actualité) et de contourner plus facilement la censure pratiquée dans certaines régions du monde.

Toutefois, il est important de garder à l’esprit que ce seul critère n’est pas suffisant. Un VPN doit aussi garantir une sécurité solide, une politique claire de confidentialité et des fonctionnalités adaptées aux besoins de chaque utilisateur.

Si le nombre de serveurs et la diversité des pays couverts peuvent orienter un choix, ils ne doivent pas être le seul critère. Un utilisateur intéressé par le streaming cherchera avant tout des serveurs capables de débloquer Netflix, Disney+ ou Prime Video, tandis qu’un autre privilégiera le téléchargement sécurisé ou la confidentialité renforcée.

Afin de faire un choix éclairé, il faut alors trouver une nuance entre quantité et qualité. Un VPN avec moins de serveurs peut parfois offrir de meilleures performances, à condition que son infrastructure soit optimisée.

Dans tous les cas, la plupart des fournisseurs proposent une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Cela permet de tester le service en conditions réelles avant de s’engager durablement.