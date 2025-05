Quelle voiture électrique se recharge le plus vite ? Ce comparatif vidéo nous éclaire

La Porsche Taycan et la Lucid Gravity sont deux voitures électriques offrant une puissance de charge parmi les plus élevées de l'industrie automobile. Mais laquelle sort vraiment du lot ? Ce comparatif les met à l'épreuve en conditions réelles.

Les constructeurs automobiles ne cessent de progresser pour améliorer la vitesse de recharge de leurs véhicules électriques. À ce petit jeu, les marques chinoises font forte impression, que ce soit du côté de chez BYD, NIO ou XPeng. Il y a quelques semaines, BYD a même présenté la plateforme de recharge Super E, supportant une puissance de 1 000 kW. Le fabricant promet que sa future berline Han L, qui repose justement sur cette technologie, pourra récupérer environ 400 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes.

Mais aujourd'hui, nous allons mettre de côté ces véhicules chinois, pas toujours aisément disponibles chez nous, même si certains acteurs comme BYD commencent à s'installer sérieusement en Europe. Nous allons plutôt nous concentrer sur des voitures électriques occidentales. Et en termes de vitesse de charge, deux modèles sortent du lot : la Lucid Gravity et la Porsche Taycan, que nous avons testée. Laquelle dispose de la recharge la plus rapide ? C'est ce que détermine un comparatif vidéo de la chaîne YouTube State Of Charge.

Lucid Gravity vs Porsche Taycan : quelle voiture électrique se recharge le plus vite ?

Avant de passer au test en conditions réelles, voyons un peu la fiche technique des deux véhicules. Sur le papier, la Lucid Gravity supporte une puissance de charge supérieure, jusqu'à 400 kW. Mais pour les atteindre, il faut l'équipement nécessaire et se brancher sur une station de 1 000 V, ce qui ne court pas forcément les rues. La Porsche Taycan est quant à elle limitée à 320 kW. Pour le comparatif, les deux voitures ont été rechargées dans les mêmes conditions, avec un chargeur de 350 kW.

Sur les premières secondes de charge, la Gravity atteint plus rapidement les 350 kW. La Taycan a besoin d'une bonne minute pour y parvenir. Après dix minutes, la part de capacité de batterie rechargée est plus élevée chez Porsche (48 % contre 42 %), qui équipe sa voiture électrique d'une batterie plus petite que Lucid. La puissance de charge s'est abaissée à 311 kW pour la Taycan et à 277 kW pour la Gravity, mais au total, c'est cette dernière qui a reçu le plus d'énergie durant cette période.

Une différence entre pourcentage de capacité de la batterie et gain d'autonomie réel

Sur une voiture électrique, on conseille généralement de recharger la batterie à 80 % pour éviter sa dégradation plus rapide. La Porsche Taycan atteint ce seuil en seulement 19 minutes, contre 27 minutes pour la Lucid Gravity. Pour les besoins du test, State Of Charge a tout de même poussé la recharge jusqu'aux 100 % sur les deux modèles. Les 20 % restants prennent bien plus de temps que les premiers 80 % dans les deux cas. La Taycan a besoin de 53 minutes pour une charge complète, la Gravity de 74 minutes.

La voiture allemande sortirait donc vainqueuse de ce comparatif face à sa rivale californienne ? Pas si vite. Comme nous l'avons rappelé plus tôt, la batterie de la Taycan a une capacité plus faible que celle de la Gravity. Si les deux véhicules ont leur batterie chargée à 80 %, alors celui de Lucid bénéficiera d'une meilleure autonomie. “Le chargeur de la Gravity a délivré 10 kilowattheures supplémentaires, ce qui représente une autonomie de 65 à 80 km avec la Gravity, et il faut en tenir compte”, souligne bien Tom Moloughney lors de ce comparatif.

Il rappelle aussi que la Gravity est ici bridée. Officiellement, elle est compatible avec un chargeur de 400 kW, mais cet équipement reste encore rare de nos jours, d'où le choix de comparer d'abord les deux véhicules avec un chargeur de 350 kW. Pour la science, le test a tout de même été mené avec une station de 400 kW pour se faire une idée. On constate alors que la voiture de Lucid profite finalement assez peu de ces 50 kW supplémentaires. Pour obtenir une autonomie de 400 miles (644 kilomètres), il faut 35,5 minutes avec un chargeur 350 kW et 33,7 minutes avec un chargeur 400 kW.

Dans les deux cas, une minute de charge octroie plus d'autonomie à la Gravity qu'à la Taycan, et c'est donc Lucid qui l'emporte face à Porsche. “Ces deux véhicules peuvent accumuler des kilowattheures comme aucun autre que j'aie jamais enregistré. Ce sont des monstres de charge et, sans aucun doute, les deux véhicules électriques qui se rechargent le plus rapidement actuellement en Amérique du Nord”, conclue la vidéo.