Quand les écologistes s’en prennent au Cybertruck de Tesla, le résultat est coloré

Alors que le Cybertruck est en pleine tournée promotionnelle en Europe, des activistes écologistes ont réservé un beau comité d'accueil au pick-up électrique à Hambourg. Le résultat est plutôt coloré.

On le sait, le Cybertruck est loin de faire l'unanimité depuis sa présentation en 2020. En dehors de son design pour le moins clivant, ses détracteurs lui reprochent ses dimensions XXL, son poids bien trop important et le danger qu'il représente notamment pour les piétons et les cyclistes.

Pour rappel, la carrosserie du Cybertruck est composée majoritairement d'acier inoxydable, un matériaux connu pour sa grande rigidité… Mais pas pour sa capacité à se déformer en cas de chocs. Les premiers crash tests du véhicule effectués en décembre 2023 ont d'ailleurs soulevé de grandes inquiétudes. Comme l'ont rapporté plusieurs experts à l'époque dans les colonnes de Reuters, “l'exosquelette en acier inoxydable du pick-up électrique pourrait blesser les piétons, les cyclistes et endommager les autres véhicules sur les routes”.

Le Cybertruck ciblé par des activistes

Pour ses multiples raisons, le Cybertruck est sans aucun doute le véhicule le plus polémique (pour ne pas dire détesté) de l'écurie Tesla. Or, le pick-up voyage actuellement à travers l'Europe pour se montrer au grand public. De passage dans une concession Tesla à Hambourg ce samedi 13 juillet, le Cybertruck a été pris à partie par des activistes écologistes du collectif Dernière Génération.

Ces militants ont débarqué dans le centre du constructeur, des pots de peinture à la main. La suite, vous la devinez, ils ont donné au Cybertruck un nouveau coloris plutôt clinquant. D'après les déclarations de Hendrick Fauer, ingénieur allemand membre du collectif, “le Cybertruck pèse près de 3 tonnes et a donc une consommation d'énergie beaucoup trop élevée. C'est un gaspillage insensé que nous ne pouvons pas nous permettre en tant que société”.

📣 Cybertruck in Hamburg mit Farbe übergossen – Gepanzert in die Klimahölle Seit dem 2. Mai tourt der SUV als Ausstellungsstück quer durch Deutschland und versinnbildlicht den Umgang der Superreichen mit der Erderhitzung: Gepanzert im Luxusfahrzeug ab in die Klimahölle. 1/7 pic.twitter.com/MaxRPI29Hg — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2024

Pour ces activistes, le pickup de Tesla représente également “la manière dont les super-riches font face au réchauffement climatique : blindés dans un véhicule de luxe, en route vers l'enfer climatique”. Sans surprise, les militants ont rapidement été appréhendés par les forces de l'ordre.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le Cybertruck est pris pour cible par des détracteurs de la marque ou de son PDG Elon Musk. En juin 2024, 34 Cybertruck ont été vandalisés avec des graffitis plutôt insultants à l'encontre du milliardaire.